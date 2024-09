ONLINE: Potvrzené tři oběti záplav v Česku! Přibyli dva mrtví v Krnově, hlídá se hladina Rožmberka

Na dolním toku Labe v Ústeckém kraji platí stále třetí povodňový stupeň. Hladina dál stoupá. Kulminaci očekávají vodohospodáři dnes večer, řeka by se měla na většině území udržet v korytě. Vyplývá to z informací Povodí Labe. Zaplavena je silnice do Dolního Žlebu na Děčínsku a zatopena jsou některá pole, hřiště a volné plochy na Litoměřicku. Domy povodeň nezasáhla.

Obce a města podél Labe se na zvýšení hladiny řeky v minulých dnech připravily. Někde stojí protipovodňové stěny, jinde jsou pytle s pískem. Vyklizena jsou nábřeží. Uzavřena je cyklostezka Labe. Z informací starostů a primátorů vyplývá, že větší škody nikde nejsou. Nikde nepočítají s evakuací.