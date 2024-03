Středula zatím nemá vyzyvatele. Po neplacení příspěvků znovu povede odbory?

Nominaci na předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) má zatím Josef Středula. Na místopředsedu centrály některé svazy navrhly šéfa sociálně-ekonomického oddělení centrály Jiřího Vaňáska. Další kandidáti zatím nejsou, seznam se uzavře ve čtvrtek. Novinářům to po jednání rady ČMKOS řekla místopředsedkyně centrály Radka Sokolová. Nové vedení by měli odboráři a odborářky volit na mimořádném sněmu 25. března poté, co Středula skončil ve vedení kvůli neplacení členských příspěvků a místopředseda Vít Samek rezignoval. Konfederaci teď řídí Sokolová.

Před nedávnem v předsednické funkci skončil dosavadní předák Josef Středula kvůli neplacení členských příspěvků, na které upozornil Blesk. Poté, co Středula skončil, přebral jeho pravomoci místopředseda Vít Samek. Jedenasedmdesátiletý odborář ale v pondělí náhle rezignoval, dle svých slov ze zdravotních důvodů a kvůli pokročilému věku. ČMKOS do sněmu řídí její místopředsedkyně Radka Sokolová.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů asi s 270 000 členů. Některé ze svazů Středulu na předsedu znovu nominovaly. Patří mezi ně třeba nejpočetnější svaz KOVO, úřednické odbory, herecká asociace či odbory civilních zaměstnanců armády. Nominace na místopředsednickou funkci získal vedoucí sociálně-právního oddělení ČMKOS Jiří Vaňásek. Podle informací ČTK zatím žádní další kandidáti či kandidátky nejsou. Svazy je mohou navrhnout do 21. března.

Podle některých šéfů odborů je do mimořádného sněmu krátká doba na to, aby bylo možné najít do čela centrály nové osobnosti, které by se stihly všem svazům představit. Vedení by tak mohlo být přechodné do případného mimořádného sjezdu, kde by si pak delegáti předáky zvolili. Předseda svazu KOVO Roman Ďurčo novinářům před pár dny řekl, že existuje víc možných variant řešení.

„ČMKOS stojí před situací, před kterou nikdy nestála. Za tři týdny najít nového kandidáta na předsedu, to je složité pro každý svaz, nejen pro OS KOVO. Neměli jsme ho, ani když Josef Středula šel do prezidentské volby, sám říkal, že mandát dokončí místopředsedové a do sjezdu bude čas najít osobnost, kdy by byl zvolen prezidentem. Josef Středula je „kovák“ a tento nejsilnější svaz by rád opět asi tradičně viděl svého člena v čele ČMKOS, ale R. Ďurča, který je ve funkci krátce, potřebují pro sebe. Středulova nominace v OS KOVO není vůbec jednoznačná jako kdysi, je to nyní slabší mandát,“ okometoval situaci minulý týden František Dobšík, šéf centrály Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství.

Kvůli zmíněnému neplacení příspěvků mělo Středulovi členství v odborech minulý rok zaniknout, od listopadu byl patrně neoprávněně i šéfem odborářské centrály ČMKOS. „Byla podána informace jak ze strany mé, tak ze strany Odborového svazu KOVO a Rada rozhodla, aby nebyly žádné pochybnosti, a svolala mimořádný sněm na 25. 3.,“ řekl dříve Josef Středula po zasedání mimořádné Rady ČMKOS s tím, že jako končící šéf odborářů si chce na mimořádném sněmu ČMKOS znovu říct o mandát předsedy centrály a bude rád, když ho delegáti ve funkci potvrdí.

„Taková situace se v životě tak často nestává, spíš bych si přál, aby se už neopakovala, ale podpora ze strany vedení nebo jiných svazů byla opravdu mimořádná,“ dodal.