„Jen živoříme.“ Památníky Lidice a Ležáky ruší naplánované akce, nemají dostatek peněz

Památník Lidice na Kladensku a Památník Ležáky na Chrudimsku v letošním roce kvůli nedostatku peněz ruší některé akce. Zatím to jsou dva koncerty, ohrožená je také jedna výstava. ČTK to dnes v Pardubicích řekl ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, který se účastnil piety za paravýsadek Silver A a oběti heydrichiády.

„Rušíme dle mého názoru mimořádné setkání dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, které se konalo každoročně, přistupujeme k tomu tak, že se bude konat jednou za pět let. Aspoň doufáme, že se nám to podaří. Scházelo se nám tam přes 600 dětí z celé republiky,“ řekl Stehlík. Loni se setkání uskutečnilo v červnu. Jen za postavení pódia by památník letos vydal 750 000 korun. Po prvním ročníku je zrušen také děkovný koncert pro Ležáky, stál by půl milionu korun. Konat se tak nejspíš bude jen v případě kulatých výročí.

„Protože to nejsme schopní z rozpočtu, který máme, utáhnout. Financování obou národních kulturních památek vyžaduje aspoň minimální finanční vklad. S tím, co máme, jsme schopní živořit, ale ne realizovat náročnější projekty,“ řekl Stehlík.

Včetně platů mají památníky, které jsou národní kulturní památkou, 35 milionů korun na rok. Podle Stehlíka jsou to peníze na udržování, ne na rozvoj. „35 milionů korun se může zdát jako úžasná částka, ale jen na úpravu pietního místa v Lidicích vynaložíme čtyři až pět milionů korun ročně,“ uvedl Stehlík.

Stehlík výstavy připravuje po nocích

Ohrožena je také výstava o Ležácích. Měla by obsahovat informace o paravýsadku Silver A a obyvatelích Ležáků, kteří se skupinou spolupracovali. „Pokud na ni nedostaneme speciální finance od ministerstva kultury a nebudeme to mít zafinancované jiným způsobem než v rámci standardního rozpočtu, tak to nejsme schopní udělat,“ řekl Stehlík.

Podle ředitele má Památník Lidice čtyři zaměstnance, tři jeho kolegyně vzdělávají školáky. Loni se věnovaly 3000 dětem, a to i ve francouzštině, angličtině a němčině. Památník Ležáky, který pod Lidice spadá, má jednoho stálého pracovníka, v sezoně si najímá lidi na dobu určitou. Obě zařízení pečují o trvalou vzpomínku na obci Lidice a osadu Ležáky, které v roce 1942 němečtí nacisté vyhladili.

„Probíhá plošné snižování financí, které se týká celé řady příspěvkových organizací státu. Obecně organizace, které jsou v gesci ministerstva kultury, jsou hluboce podfinancované jak na platech zaměstnanců, tak na provozních výdajích,“ řekl Stehlík. Památníky mají podle něj málo pracovníků, proto je těžké se věnovat rozvoji, on přípravu výstav dělá po nocích a o víkendech. Historika na stálý úvazek památníky nemají, dodal.