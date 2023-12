Dětská dopravní nadace letos rozdala 382 000 korun 22 dětem pozůstalým po obětech dopravních nehod

Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Za téměř třicet let svého působení rozdala již přes 16 milionů korun, které slouží zejména na podporu studia sirotků na středních a vysokých školách, ale také na nutnou rehabilitaci po nehodách. Mezi přispěvatele se zařadí velké formy jako AURES Holdings, Global Assistance nebo Přerost a Švorc, ale také vysoká škola CEVRO Institut, zákazníci firmy Moorys nebo dárci plazmy v rámci darovacích center Plasma Place.

Podle dostupných statistik české dopravní komunikace evidují na osmdesát pět tisíc dopravních nehod, při kterých přišlo o život 439 lidí. Počet nehod meziročně mírně klesnul, ale o život přišlo o šest lidí více. Nejčastěji je na vině nepřiměřená rychlost (12,4 %) nebo nedání přednosti v jízdě (10,9 %). „Pracuji ve společnosti, která ročně prodá na sto tisíc automobilů, proto považuji za svoji povinnost alespoň cestou podpořit dětské oběti dopravních nehod. Bohužel stále zbytečně umírají lidé, často rodiče ještě malých dětí, nebo si děti z nehod nesou trvalé následky na zdraví. Jsem také máma desetileté holčičky, proto se mě to hluboce dotýká,“ uvedla Karolína Topolová, předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace a generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.

Dětská dopravní nadace pomáhá již téměř třicet let dětem, které v důsledku dopravní nehody mají vážné následky na zdraví nebo přišly o rodiče. Za tu dobu nadace vyhověla 900 žádostem a rozdala dětem na 16 milionů korun. Letos Nadace přijala celkem 22 oprávněných žádostí o finanční příspěvek a rozdělila mezi ně finanční pomoc ve výši 382 000 Kč. Dětská dopravní nadace pomáhá dětem opakovaně každý rok až do 25 let věku v případě studia na vysoké škole. „S rostoucím věkem dětí rostou i náklady na jejich rozvoj nebo základní potřeby – potřebují nové oblečení, techniku, vybavení do pokoje nebo si díky této pomoci mohou dovolit navštěvovat kroužky, na které adoptivní rodiny nemají. V letošním roce jsme se se členy správní rady navíc rozhodli po delší době navýšit příspěvky,“ upřesnila Karolína Topolová. Výše příspěvku nově činí 35 000,- Kč pro vysokoškoláky sirotky, 17 500,- Kč pro vysokoškoláky polosirotky, 25 000,- Kč pro ostatní sirotky od mateřských škol až po vyšší odborné školy a 12 500,- Kč pro polosirotky ve stejných vzdělávacích zařízeních. Děti mohou také využít možnosti studovat bezplatně na soukromé vysoké škole CEVRO Institut nebo získat přednostně zaměstnání u největšího prodejce ojetých aut AAA AUTO.

Samotné předávání finančních příspěvků od Nadace žadatelům proběhlo letos v prostorách pražského prodejce automobilů značky Škoda Přerost a Švorc. Společnost převzala otěže po loňském hostiteli AAA AUTO. Předání se účastnila předsedkyně správní rady DDN a generální ředitelka AURES Holdings Karolína Topolová, místopředseda správní rady DDN Petr Bold a členové správní rady - ředitel Přerost a Švorc Libor Přerost a podnikatel a bývalý předseda představenstva Škoda Auto Vratislav Kulhánek. Moderování se ujal Jan Kovařík z Českého rozhlasu a na housle nejen vánoční melodie zahrál Ondřej Vlček.

Stává se, že někdy rodiny dětských obětí dopravních nehod se po nějakém čase stabilizují, a pak již pomoci Nadace nevyužijí, jako jeden tatínek, který přišel o manželku při dopravní nehodě a najednou zůstal s malým synem sám. Napsal nadaci vzkaz: „Naše životní situace se velice zlepšila. Mám manažerský post, ve kterém se mi daří, a další peníze mi svědomí již nedovolí přijmout. Dovolte mi prosím poděkovat Vám i členům správní rady, za pomoc v nejtěžších chvílích v životě mém a mého syna. Velice si vážím pomoci vás všech, bez které by první roky byly hodně těžké. Momentálně jsme v takové situaci, která nám dovolí alespoň v nějaké míře přispět na vaší dopravní nadaci, která tak moc pomáhá ve chvílích, které jsme sami zažili.“

Znáte někoho, kdo potřebuje pomoc Dětské dopravní nadace? Nebo chcete pomoci? Pak Nadaci kontaktujte přes www.detskadopravninadace.cz.