Tragédie na českých silnicích: Dvě vážné dopravní nehody, dva mrtví řidiči

V Kolíně se v neděli večer střetla dvě osobní auta, při nehodě utrpěla seniorka těžká zranění břicha a hrudníku. Po převozu do nemocnice zemřela. Další nehoda se stala u Dolních Hořic na Táborsku, kde se čelně srazila dodávka s osobákem. Řidič osobního auta havárii nepřežil.

Po střetu dvou osobních aut v Kolíně v Pražské ulici zemřela v neděli večer po převozu do nemocnice starší žena. Zaklíněnou ženu s těžkým zraněním transportovali záchranáři do nemocnice, kde zraněním podlehla. Další člověk utrpěl lehká zranění. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Nehoda se stala kolem 18:30. „Osobní auto, které vyjíždělo z čerpací stanice Mol řídila žena narozená v roce 1939, řidička jela ve směru na Prahu, chtěla odbočit doleva a v opačném směru se střetla s osobním autem,“ řekl Truxa.

Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové byla žena zaklíněná, záchranáři ji s těžkým zraněním břicha a hrudníku transportovali do jedné z pražských nemocnic. Lehce zraněného záchranáři převezli do kolínské nemocnice.

Pražská ulice byla po dobu odstraňování nehody v obou směrech uzavřená. Okolnosti a příčinu nehody policisté vyšetřují.

Při dopravní nehodě u Dolních Hořic na Táborsku zahynul v pondělí ráno řidič osobního auta. Přejel do protisměru, kde se čelně srazil s dodávkou. Nehoda se stala na silnici I/19, která spojuje Tábor a Pelhřimov. Policie o tragické události informovala na sociální síti X, dříve Twitter.

Příčiny tragické nehody policisté vyšetřují. Silnice bude podle jejich odhadů celé dopoledne uzavřena a řidiči musejí počítat s tím, že na trase budou objížďky. Nehody na jihu Čech si od začátku roku vyžádaly 30 obětí.