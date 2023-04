Rekord v počtu prodaných vozů jedním prodejcem 13 019 aut patří AURESu

Rekord v počtu prodaných vozů ustanovil v roce 1978 americký prodejce Joe Girard, který mezi lety 1963 a 1978 v dealerství Chevrolet prodal 13 001 vůz. V dubnu letošního roku tento 45 let starý výkon překonal dlouholetý prodejce pražské pobočky AAA AUTO, jednašedesátiletý Milan Klik počtem 13 019 prodaných aut. Současný rekord byl dnes oficiálně zapsán do České knihy rekordů, kterou spravuje pelhřimovská agentura Dobrý den.

„Milan Klik je na pražské pobočce AAA AUTO legendou. Za dvacet let práce pro naši společnost jednoznačně dokázal, že je přesně tím, od koho chcete ojetý vůz kupovat. Jeho znalosti, ale zejména velmi osobní přístup k zákazníkům jsou v dnešním silně konkurenčním prostředí stále obrovskou devizou, ale zároveň i příkladem zejména pro mladší kolegy. Milanovy schopnosti dokazují i jeho stálí klienti. Jeden z nich si u něj v průběhu let koupil téměř 70 aut,“ říká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna v České republice.

Mezi první auta, která za svou více než dvacetiletou kariéru prodal, patří například Peugeot 206, který si od Milana Klika koupil hudební skladatel a někdejší prezidentský kandidát profesor Vladimír Franz. Prodával i Mercedes-Benz třídy S, kterým v době natáčení filmu Hartova válka jezdil americký herec Bruce Willis. Mezi jeho zákazníky patří i další známé osobnosti – Lucie Borhyová, Dagmar Havlová a Václav Havel nebo Zlata Adamovská a Petr Štěpánek.

Nouzi nemá Milan Klik ani o veselé historky. „Kdysi jsme měli akci auto za 50 %. Pár si na kole štěstí vytočil nejvyšší možnou slevu 50 %, vůz za 120 tisíc tak mohli mít jen za 60. Podmínkou ale bylo, že se musí vyfotit pro veřejnou prezentaci. Bohužel paní byla jeho milenka, takže se jim do společné fotky vůbec nechtělo a nakonec auto koupili za plnou cenu,“ usmívá se čerstvý rekordman Milan Klik.

A co sám rekordman říká k tomu, že překonal světový rekord? „Nikdy jsem nebyl nějaký sběratel ocenění, ale samozřejmě mě taková věc potěšila. Snažím se svou práci, která mě pořád baví, dělat co nejlíp, aby moji zákazníci odcházeli spokojení. A věřím, že mi to pořád jde, když už těch prodaných aut bylo přes 13 000,“ uzavírá skromně.