„Největší vojenské vítězství v dějinách Česka.“ Českoslovenští legionáři na výsluní i díky videohře

Velkou měrou přispěli k založení samostatného Československa. V Rusku jim dodnes nemůžou přijít na chuť – však v jeden moment ovládali Transsibiřskou magistrálu, za což si vysloužili pozornost tehdejšího demokratického světa. Aktivity československých legionářů za první světové války a ruské občanské války patří mezi největší vojenské úspěchy našeho národa. „Kdybychom žili v bohatším státu, tak už tady dávno máme několik velkofilmů na toto téma,“ říká pro Blesk Zprávy Jiří Charfreitag, vedoucí Muzea československých legií, podle kterého je to unikátní příběh. Na velkofilm si ještě budeme muset počkat, téma ale rozebírá nová videohra Last Train Home od brněnského studia Ashborne Games, na které Československá obec legionářská spolupracovala.

Českoslovenští legionáři jsou hrdinové, kteří mají na kontě neuvěřitelné úspěchy. Není to ale tak dlouho, co v učebnicích dějepisu chyběli nebo jim byly věnovány sotva tři věty. Není divu, jejich památka byla dlouho za minulých režimů potírána.

„Československá obec legionářská je spolek, který založili samotní legionáři v roce 1921. Právě po návratu posledního vlaku domů se legionáři museli nějakým způsobem zaobírat, jak budou fungovat dál v té republice, kterou vydobyli. Ta organizace byla hned dvakrát zakázána, jednou za nacistické totality, potom za té komunistické, a my máme to štěstí, že po roce 1990 naši organizaci obnovili veteráni a migranti, kteří tou dobou žili rozestrkaní různě po světě, kam je ten komunista vyhnal,“ popisuje Charfreitag s tím, že spolek dnes sdružuje válečné veterány z druhé světové války a novodobých konfliktů a snaží se připomínat dobu, která stála u zrodu našeho státu.

Jenže i když měla připomínka československých legionářů v devadesátých letech určitou renesanci a různí jednotlivci se snažili téma dostat do široké veřejnosti, podle Charfreitaga tato snaha nepadla na úrodnou půdu. „Vyučující byli lidé, kteří zažili minulý režim, a těžko se jim navazovalo na to, co bylo zpřetrhané. Dá se říct, že k něčemu, o čem se 40 let nesmí mluvit, se pak najednou těžko začíná vracet,“ vysvětluje pro Blesk Zprávy zástupce Československé obce legionářské, který vede Muzeum československých legií v Praze.

Spolku se však později podařilo přemluvit českou vládu, že je třeba téma obnovit. „Proto jsme v roce 2014 začali s projektem Legie 100, který kromě pojízdného muzea, Legiovlaku, a dalších částí tak měl i část, která byla určena pro školy. Takže my jsme ve spolupráci s ministerstvem školství vytvořili výukové materiály, které dnes všem školám, které nás navštíví, dáváme zdarma,“ říká Charfreitag.

„Postrach bolševiků“

Právě Legiovlak je zatím nejvýraznějším projektem Československé obce legionářské. Je to věrná replika legionářského vlaku, který českoslovenští legionáři používali mezi lety 1918-1920 a právě s kterým ovládli Transsibiřskou magistrálu. Původní vlak se jmenoval Orlík a svého času byl nejmodernějším vojenským vlakem v Rusku, dokonce se v jeho souvislosti používají slova jako „postrach bolševiků“.

Archivní snímky československých legionářů v Rusku | Muzeum československých legií

Českoslovenští legionáři, kteří byli nasazeni v Rusku, totiž po první světové válce chtěli odjet domů do své vlasti. Přesun probíhal z Vladivostoku na východě země. Dostat se tam ale nebylo jednoduché, jelikož v Rusku vypukla občanská válka. Legionáři se nejdříve snažili převážně zachovat neutralitu, nakonec ale vstoupili na stranu Bílé armády a začali bojovat proti Rusům – velmi úspěšně, protože postupně dobyli všechna velká města na Sibiři. Obrněný vlak, který ukořistili ve městě Penza a upravili, v tom hrál důležitou roli a už navždy bude důležitým symbolem československých legionářů v Rusku.

Jednoho dne se objevila parta z Brna

Legiovlak od roku 2015 křižuje Česko. Vždy zastaví na nějakém místě a lidé ho mohou navštívit. Jednou se kolem něj ale začala motat skupina lidí z Brna, která podle Charfreitaga měla zvláštní otázky. Nakonec z nich vypadlo, že jsou to herní vývojáři a chtějí o československých legionářích vytvořit hru. „Je to muzeum na kolejích, ve kterém se můžete podívat, jak se tehdy žilo, jak vojáci putovali přes celou tu Transsibiřskou magistrálu. A můžete získat spoustu informací, které se normálně ve škole nedozvíte,“ popisuje šéf herního studia Ashborne Games Petr Kolář, proč vývoj hry začal tímto krokem.

Studio Ashborne Games se nakonec s Československou obcí legionářskou dohodlo na spolupráci. Charfreitag pro Blesk Zprávy přiznal, že ze začátku měl obavy. „Na druhou stranu jsme byli velice rádi, že přišli, zeptali se a chtěli téma řešit,“ uvedl s tím že spolek byl u celého procesu tvorby hry a dohlížel na historickou přesnost – v těch mezích, co médium videohry dovoluje. „Těšíme se, že mladé hráče a mladé publikum přitáhneme zpátky k tomuto tématu, které je vlastně největší vojenské vítězství v dějinách našeho národa (…) skutečně je to unikátní příběh a dovolím si říct, že kdybychom žili v bohatším státě, tak už tady dávno máme několik velkofilmů na toto téma,“ míní zástupce Československé obce legionářské.

Hráči si mohou vyzkoušet, jaké to bylo být legionářem a starat se o vlak

Hra nakonec skutečně vznikla, dostala název Last Train Home s odkazem na slavný vlak. „Hra vás provede příběhem československých legionářů, kteří se snaží dostat z Ruska po první světové válce zpátky domů do vlasti s tím, že ta cesta je strastiplná, protože okolo zuří občanská válka mezi rudými a bílými a je potřeba se dostat ven s nějakou neutralitou, kterou musí československá legie udržovat. Náš příběh, i když vyprávíme o fiktivním posledním vlaku, je inspirován reálnými událostmi,“ vysvětluje Kolář.

„Vy velíte skupině vojáků, kteří se snaží dostat domů, mají na to obrněný vlak, o který se musíte starat, musíte se starat o to, aby měli dostatek jídla, dostatek paliva, anebo i dobře zateplené vagony, protože přes Sibiř pojedete v zimě a na Sibiři je zima pořádná,“ dodává.

Veškeré historické události museli vývojáři zhustit do přibližně půl roku, v reálu se odehrály během delšího časového úseku. Avšak všechny ty hlavní, jako vyhlášení samostatné Československé republiky nebo bitva o Bajkal – pravděpodobně jediná bitva, kterou svedly lodě československé flotily, a navíc vyhrály – jsou v Last Train Home zahrnuty.

„Pokud vojáky dokážete dovést až do konce, až do Vladivostoku, tak se vám otevře ještě nějaká další část jejich příběhů, jejich životopisů, jak na tom byli po válce. Tohle byla část, se kterou nám také Československá obec legionářská velmi pomohla,“ podotýká Kolář. „Jako příklad můžu uvést, že jsme se s panem Charfreitagem bavili, že došlo k tomu, že někteří vojáci zemřeli po napadení žralokem, což je taková perlička.“

Na hráče čeká ve hře i několik známých osobností. Studio Ashborne Games přizvalo do tvorby například herce Karla Dobrého, který propůjčil tvář jedné z hlavních postav, hru nadaboval a vystupuje i živě v hraném traileru ke hře. „Zahrál skvěle svoji roli,“ pochvaluje si Kolář. Na natáčení poskytla Československá obec legionářská historicky přesnou výstroj, zbraně a samotný Legiovlak.