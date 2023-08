Cestovatelský průjem může být i fatální: Na co si dát pozor a kdy se vydat k lékaři?

Nejčastější zdravotní komplikací, která Čechy postihne přimo na dovolené, nebo po návratu, je průjem. Podle MUDr. Stanislavy Šimkové, primářky Infekčního oddělení Fakultné Thomayerovy nemocnice by cestovatelský průjem neměli podceňovat senioři, děti a imunitně oslabení jedinci. Zároveň uvedla, že na cestovatelský průjem většinou nezaberou léky, ale přísná dieta a zavodňování. Proč nepomůže kola nebo piškoty? A kdy se vydat s průjmem k lékaři?

Podle MUDr. Šimkové se infekční průjmy dělí podle původců. „Existují průjmy virové, bakteriální a parazitální. Bakteriální se dále dělí podle toho, jaký patogen je vyvolá - jako např. salmonela, shigela, kampylobakter, případně může vyvolat průjem u člověka toxin, který produkují některé bakterie přímo v jídle,“ vysvětlila Blesk Zprávám primářka.

Pokud se chcete cestovatelskému průjmu vyhnout, je zásada nepít v dané zemi vodu z kohoutku. Pokud se stravujte v hotelu, měli byste se vyhýbat těm typům jídel, které je třeba omývat - tedy např. zelenině, kterou je lepší konzumovat tepelně upravenou.

„Problém může být i krájené ovoce. Netušíte, jak to vypadá v kuchyni, co se na krájení používalo, jaký nůž a prkénko, proto je lepší dopřát si ovoce, které si oloupete sami,“ radí MUDr. Šimková.

Pozor na pouliční stánky

Zároveň platí, že není vhodné, abyste se stravovali v restauracích či u pouličních stánků, kde nevíte, zda byly dodrženy hygienické předpisy a zda byly použity čerstvé potraviny a nepřepálené tuky.

„Pokud se chcete stravovat u stánku, měli byste se dívat prodavačům na ruce. Často berou do rukou peníze, kterými pak sahají na jídlo. Také by bylo dobré nebrat si v oblastech, kde je vedro, už hotové potraviny, např. maso, nevíte, jak dlouho tam leželo,“ upozorňuje primářka.

Lamblióza na Novém Zélandu

Každá země má navíc svá specifika, která byste si měli předem ověřit. Že byste neměli pít vodu z kohoutku v Egyptě, ví asi každý turista.

„Ale např. na Novém Zélandu máte v každém kempu napsáno upozornění, že nemáte používat vodu, ani na čištění zubů. Je to z toho důvodu, že v zemi je hodně ovcí, kteří mají prvoka, který se nazývá lamblie. Požití vody samozřejmě může způsobit zdravotní potíže,“ vysvětluje MUDr. Šimková.

Nenechávejte jídlo dlouho na sporáku

Průjem, který vás může velmi potrápit, nemusíte chytit jen v cizině. Stačí, když si vyrazíte po Česku a s přáteli si dopřejete letní grilování.

„Když se maso řádně nepropeče, je zde nebezpečí kampylobakteriózy. Ale nejde jen o nepropečené maso. Je třeba si dávat pozor, na čem a čím syrové maso krájíte. Prkénka a nože na syrové maso byste neměli následně používat na krájení např. zeleniny nebo chleba. Stejně tak i doma byste měli mít na maso pouze jedno prkénko či nože,“ varuje primářka Infekčního oddělení.

Dále byste neměli nechávat uvařený oběd dlouho stát v hrnci na sporáku. „Lidé to dělají, jenže mezitím se v jídle pomnoží bakterie, jejichž množení by se zamezilo v lednici. Bakterie pak produkují toxin a ten může způsobit silný průjem, který, jak se s nadsázkou říká „jde všemi směry“,“ pokračuje lékařka.

Slivovice? Nepomůže

Pokud si přivezete na dovolenou běžné léky na průjem, které jsou dostání v Česku, podle lékařky vám to příliš nepomůže. Maximálně mohou váš stav jen dočasně zlepšit. Ani rady, že před dovolenou byste měli brát probiotika. Pokud už průjem dostanete, tak musíte hlavně držet dietu a hodně pít. „Tedy to, co ztrácíte, musíte vrátit zpět pitím. Nejlepší je minerální voda, protože musíte doplnit i ionty. Pokud zvracíte, je třeba se snažit tekutiny v sobě udržet,“ radí lékařka.

A co zaručené babské rady, že nejlepší je dezinfekci žaludku je slivovice či jiný destilát? „Nemyslím, že to pomáhá. Lidé tvrdí, že ano. Ale jak se říká - věř a víra tvá tě uzdraví. V tom to nejspíš bude,“ míní primářka s tím, že pokud chcete brát probiotika, tak je lepší po nich sáhnout až ve dnech, když se již stolice upravuje.

Průjem může být i fatální

A kdy byste měli přijít s průjmem k lékaři? Zejména pokud máte průjem a zvracíte a neudržíte v sobě tím pádem tekutiny. „Pokud zvracíte jen na začátku onemocnění, je to ještě v normě, ale pokud by to bylo víckrát denně, měli byste se vydat k lékaři,“ radí Šimková.

Podle ní by neměli průjem podceňovat hlavně děti, senioři a lidé s oslabenou imunitou. U nich může být průběh i fatální.

„Přišla k nám padesátiletá žena s průjmem, byla dehydratovaná. Jenže nechtěla zůstat, tak podepsala revers. Její stav se nezlepšil a když přišla druhý den, za dvě hodiny zemřela. Měla ještě přidružené onemocnění, ale pokud je člověk oslabený, neměl by průjem podceňovat. Senioři či malé děti mohou dostat při silném průjmu i antibiotika,“ prozradila lékařka jeden z příběhů.

Na průjem žádná kola ani piškoty

„Pokud je člověk mladý a přijde s průjmem, zjišťujeme jeho anamnézu, kde cestoval a co tam jedl. Často se stane, že nám lidé říkají, že na průjem pili kolu, případně jedli piškoty. To je ale chyba. Kola pomáhá při zvracení, zejména u malých dětí, v piškotech je cukr, který ve střevech kvasí, a to může potíže zhoršovat. Někdo mi říkal, že si udělal česnekovou polévku, prý je zdravá. To ano, ale ne na průjem,“ vyvrací několik mýtů primářka.

Jak dodržovat dietu?

Pokud máte průjem, pomůže jen přísná dieta, kterou je nutno dodržovat přibližně dva týdny. A samozřejmě hodně pít. Důležité jsou první 4 dny.

„Většinou říkáme, že je dobré dát si lok jednou za pět minut,“ říká MUDr. Stanislava Šimková a doplňuje přehled prvních čtyř dnů, které jsou při léčbě průjmu rozhodující.

1. den

Čaj (černý), minerální vody bez příchutě, neperlivé - 2 a více litrů denně. Čaj nejlépe neslazený, event. se může mírně osladit glukopurem. K čaji lze podat vodové suchary nebo starší rohlík.

2. den

Lze podat starší rohlík, ne celozrnný, šlemové polévky (rýžová, vločková), vařenou rýži, vařené brambory nebo nemastnou bramborovou kaši bez mléka, dušenou mrkev, vyzrálé banány.

3. den

Totéž jako druhý den a navíc lze podat oloupané jablko.

4. den

Možno přidat vařené libové bílé maso bez tuku. Vhodné druhy masa: drůbeží bez kůže, králík, ryby, libové hovězí. Maso je vhodné rozsekat nebo umlít.

Tato dieta by měla trvat do úpravy počtu a konzistence stolic.