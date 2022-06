Nic nedokáže vytouženou dovolenou u moře zkazit tolik jako pohled na pláže plné odpadků. Ty nejen že jsou neestetické a ohrožují mořský život, ale mohou být nebezpečné i samotným lidem. Zaměřili se na to vědci ze Stirlingské univerzity ve Skotsku, kteří zjistili, že problematické jsou zejména vlhčené ubrousky. Na plážích se na nich drží nebezpečné bakterie, které mohou ohrozit zejména děti. Výzkum zvedl nové hlasy po zákazu těchto ubrousků, Evropské unie už je do jisté míry omezuje, jenže Česko stále potřebnou legislativu nezvládlo implementovat.

Vlhčené ubrousky se na zkoumané pláže dostaly zřejmě z kanalizací. Splachování těchto produktů je sice zakázáno, stále to ale spousta lidí dělá, což způsobuje řadu problémů. Kanalizační potrubí se jimi jednak ucpává a jednak se skrze toto potrubí můžou dostat do životního prostředí, třeba do moře. A z moře jsou pak vyplaveny na pláže.

Vlhčené ubrousky nejsou vyráběny z klasického papíru, nýbrž nezřídka obsahují velké množství plastu. Kvůli tomu se v odpadním systému nerozpustí jako například toaletní papír, naopak jsou velmi odolné. To je důvod, proč ucpávají kanalizace. Navíc často – třeba pokud jsou dezinfekční – obsahují chemikálie, se kterými když přijde do kontaktu mořský život, může ho to zahubit.

Na co ale narazil skotský výzkum, je, že ubrousky vyplavené z moře můžou být rizikové i pro lidi. „Všichni víme, že na odpad na plážích je hrozný pohled, ovšem představuje i zdravotní riziko,“ popsal profesor Richard Quilliam.

Vědci v rámci zkoumání sesbírali různý plastový odpad z deseti skotských pláží, přičemž všechny vzorky byly znečištěné. Vlhčené ubrousky ale nejvíce, navíc jich bylo hodně. „Čekali jsme, že je najdeme, ale tým se vrátil s pytli, které jimi byly plné,“ konstatoval Quilliam.

Laboratorní analýza pak ukázala, že ubrousky jsou plné různých bakterií, včetně E.coli a enterokoku, které způsobují celou řadu infekcí a jsou považovány za indikátory fekálního znečištění. Bakterie se k ubrouskům vázaly mnohem snadněji než třeba na písek nebo na mořské řasy. Nalezeny byly také bakterie vibrio. A co hůř, některé mikroby vykazovaly známky antibiotické rezistence.

Vlhčené ubrousky tak podle vědců představují zatím nepopsané riziko pro lidské zdraví na plážích. „Jak moc lidé mohou být těmto patogenům vystaveni, je nad rámec současné studie,“ upozornila vedoucí týmu Rebecca Metcalfová. „Ale je jasné, že ohroženy jsou hlavně děti, které tyto ubrousky a další plastový odpad na plážích sbírají (…) nález fekálních bakterií také může naznačovat přítomnost dalších lidských patogenů, jako jsou noroviry, rotaviry nebo salmonella,“ dodala. Výzkum byl zveřejněn v odborném časopise Marine Pollution Bulletin.

Zákon ubrousky řeší. Tak trochu

Společnost Scottish Water poskytující vodní a kanalizační služby v souvislosti s vlhčenými ubrousky začala volat po jejich zákazu, respektive po těch plastových. Podle ní až moc velké množství lidí ubrousky nesprávně splachuje a způsobuje jak blokace potrubí. Dokonce mají být zastoupeny v těchto blokacích až z 80 procent.

Evropská unie, které Velká Británie již není součástí, se vlhčeným ubrouskům věnuje v rámci její schválené směrnice o zákazu jednorázových plastů. Ta primárně zakazuje například plastové příbory, talíře, brčka, vatové tyčinky nebo tyčky k balónkům, ale také přikazuje, aby vlhčené ubrousky na bázi plastových vláken byly jasně označeny, že plasty obsahují, a byla přítomna informace, co to způsobuje životnímu prostředí.

Zákaz Evropská unie schválila na jaře 2019, členské země dostaly dva roky (konkrétně do 3. července 2021) na to, aby směrnici implementovaly do svých zákonů. Stihlo to jen 21 států, Česko mezi nimi není. Zákon ještě stále čeká ve Sněmovně, naposledy se jím poslanci zabývali v dubnu, kdy jej podpořil sněmovní výbor pro životní prostředí.

Chcete pomoci přírodě? Vlhčené ubrousky nikdy nevhazuje do záchodu, patří do koše se směsným odpadem. V obchodě pak volte ubrousky, které neobsahují plastová vlákna.