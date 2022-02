Vypadá to jako malé číslo, chtělo by se říci o cifře 0,75 procentního bodu. Jenže v řeči úrokových sazeb je to znovu pořádný skok. A právě ten opět udělala minulý týden Česká národní banka (ČNB). Úroková sazba je teď na 4,5 procenta. A to dělá vrásky nejen žadatelům o hypotéky, ale i těm, které čeká refinancování.

Úroková sazba 4,5 procenta je nejvyšší za 20 let, když ČNB zvedla už po čtvrté za sebou sazby o více než 0,25 procentního bodu. Zásahy centrální banky znamenají zdražení úvěrů, a to včetně těch na bydlení. Hypotéky tak budou pro lidi zase o něco méně dostupné, kdy zvýšené úroky znamenají nejen komplikaci pro nové žadatele, ale i vyšší splátky pro ty, kterým končí fixace.

Zvyšování sazeb je ale nástroj, kterým může centrální banka zkrotit inflaci. Ta by podle prognózy ČNB mohla být v průměru 8,5 procenta. Přitom cíl jsou 2 procenta. I když současná situace není pro zájemce o bydlení vůbec růžová, guvernér centrální banky Jiří Rusnok (61) doufá, že do budoucna už nebude třeba sazby zvyšovat tak razantně.

„Pokud se naplní prognóza, a my v to věříme, tak by to další zvyšování ve výrazném rozsahu nemělo být zapotřebí,“ nechal se slyšet guvernér. Ten ale jedním dechem dodává, že bankovní rada také poukázala na řadu rizik, která by mohla optimistický scénář ohrozit.

Kdy se sníží? Podle šéfekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera by měla nyní centrální banka – pokud to bude třeba – zvyšovat sazby už jen mírně. „Obecně však představitelé ČNB poměrně ve shodě naznačují, že by sazby neměly vystoupat nad pět procent,“ uvedl ekonom.

Jeho kolega z Generali Investmenst Radomír Jáč přidal i mírně optimistický scénář. „Pokud se naplní předpoklady, že se meziroční inflace začne od jarních měsíců zmírňovat, tak by se již ve druhé polovině roku 2022 a nejpozději v prvním pololetí 2023 úrokové sazby ČNB mohly vydat k poklesu,“ předpovídá Jáč.

Špatná situace na realitním trhu a drahé hypotéky donutí Čechy změnit své představy o bydlení. To si myslí hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. Dobré zprávy podle něj nečekají ani ty, kdo se chystají refinancovat. Pravděpodobně budou mít všichni mnohem vyšší splátky!

„Pokud člověk opravdu chce řešit hypotéku, prvním krokem by určitě mělo být nechat si garantovat sazbu od banky. Ta má standardně 30 dní na to, aby člověk stihl ten obchod dokončit za sazbu, která mu byla vykalkulovaná,“ uvádí Sýkora.

O jaký nárůst úroků na hypotékách teď půjde?

„Ten nárůst se dá očekávat zhruba v podobných intencích, jako bylo zvýšení úroku Českou národní bankou. Myslím, že úroky na hypotékách tak půjdou minimálně o půl procenta výš. Dnes už se bavíme o skutečné nabídkové sazbě někde mezi čtyřmi až pěti procenty podle typu úvěru. Dá se očekávat, že po tomhle zvýšení se budeme bavit o pěti procentech a výš.“

Co mají dělat lidé, kterým zrovna končí fixace hypotéky, aby platili podobnou splátku?

„Bude záležet na tom, jak mají hypotéku nastavenou už nyní. Pokud se bavíme o těch, co mají hypotéku na 30 let, tak tady ta možnost prodloužení už nepřichází v úvahu a nemají možnost si snížit splátku. Jestli tam ale ještě nějaké místo (na prodloužení – pozn. red.) je, tak jim splátku sníží.“

Co jim tedy zbývá?

„Pokud půjdu do extrému, tak v podstatě už mají dvě možnosti. Buď si přeorganizují svůj rozpočet a zjistí, jestli jsou schopni najít peníze na zvýšenou splátku, nebo ta druhá varianta je, že prostě nebudou bydlet v tak velkém bytě a půjdou do menšího, či do nájemního bydlení. To je už dneska výrazně levnější, než splátka hypotéky. Vlastně už není kam uhnout.“

Dá se tedy říct, že vzroste počet lidí, kteří začnou poptávat nájemní bydlení?

„Určitě. Jednak mezi těmi, kteří do této chvíle nemají pořízené vlastní bydlení, tak zejména mladé rodiny budou řešit víc nájmy než hypotéku.“

Mohlo by zvyšování úroků zastavit růst cen nemovitostí?

„Nemyslím si, že zrovna tyto kroky budou mít výrazný dopad na cenu nemovitostí. Je možné, že se třeba v nabídce objeví víc nemovitostí právě těch lidí, kteří nejsou schopni své úvěry splácet, ale nemyslím si, že by jich bylo tolik, aby to pokrylo tak obrovský přesah poptávky nad nabídkou.“

Kdy podle vás dojde ke zlevnění hypoték, tedy snížení sazeb?

„Naše predikce byla taková, že spíš až v příštím roce se bude očekávat nějaký pohyb dolů. Nicméně Česká národní banka avizovala, že počítá s tím, že by koncem letošního roku mohla sazby zase tlačit směrem dolů, ale spíš si myslím, že to přijde až v roce 2023.“

