Bankovní novinka: Chcete zaplatit a neznáte číslo účtu? Stačit bude nově telefonní číslo

Znáte to. Chcete někomu zaplatit na účet, ale bojíte se, že uděláte chybu ve vyplňování čísla účtu? Tak od ledna si budete nejspíš moct oddechnout. Stačit vám totiž bude jenom mobilní číslo příjemce platby. Jak to bude fungovat?

Takzvaná platba na kontakt, je nová služba, kterou připravuje Česká bankovní asociace s Českou národní bankou (ČNB). Od příštího roku by tak klienti bank mohli posílat peníze na účet, aniž by znali jeho číslo. Stačí totiž znát telefon toho, komu peníze posíláte a koho tak máte v kontaktech. Nebudete muset generovat ani dnes tolik oblíbený QR kód, do kterého zaznačíte i přesnou částku.

V budoucnu i e-mail

Do projektu se podle bankovní asociace zatím přihlásilo devět finančních domů. „Která z bank se zapojila, zatím neuvádíme. Ale jde hlavně o banky poskytující detailové služby. Předpokládám, že postupně se zapojí i další,“ řekl Blesku mluvčí asociace Radek Šalša. Nutné tedy bude, aby si klienti provázali své telefonní číslo s účtem.

„Podobné služby již fungují v zahraničí, kde jsme se inspirovali – například v USA, Lotyšsku nebo na Slovensku. Předpokládáme, že službu budeme moci spustit od nového roku, pokud testování neodhalí nečekané komplikace a budou připraveny i jednotlivé banky, které se v současné době na projektu podílejí,“ řekl k tomu člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek (68) a dodal, že do budoucna by se systém mohl rozšířit například i o e-mailové adresy. Z informací bankovní asociace ale zatím není jasné, jestli půjde spárovat jedno telefonní číslo s více účty. Mnoho lidí totiž má účtu víc.

Testovat se začne už letos

Systém by se měl začít testovat už během letošního léta. To bude mít na starosti centrální banka, která povede registr s nahlášenými páry telefonních čísel a čísel účtů.

Systém provozovaný ČNB tak na základě dotazu ze strany banky plátce zjistí, jestli je telefonní číslo v registru uvedeno, a v kladném případě sdělí tázající se bance odpovídající číslo účtu příjemce.

Méně chybných příkazů

Podle bank by tak novinka mohla snížit chybovost při zadávání čísla. Přepisováním konta totiž dochází často k nedopatřením a klienti se pak obrací na banky, které musí platby rušit či změnit příjemce.

„Bohužel se ale stává, že zadáním třeba nesprávného kódu banky peníze dorazí na úplně cizí konto. Od plateb na kontakt si vedle většího pohodlí pro klienty slibujeme méně takových omylů a další urychlení platebního styku,“ uvedl expert ČBA pro platební styk Tomáš Hládek a dodal, že v lepším případě chybně zadané číslo účtu neexistuje, což umí systémy bank odhalit.

Bude to na souhlas

Provést platbu i bez znalosti čísla účtu příjemce, bude možné poté, co si spárujete svůj telefon se svým bankovnictvím. „Budeme oslovovat klienty a oni budou muset dát souhlas se zařazením čísla do databáze ČNB,“ řekl Blesku mluvčí největší tuzemské banky České spořitelny Filip Hrubý.

Třeba ČSOB způsob, jak novinku představit klientům, ještě ladí. „Způsob komunikace s klienty ČSOB k tématu plateb na mobilní číslo zvažujeme,“ uvedl její mluvčí Filip Mádle.