Vlastníkem za všechny prachy! Podívejte se, jak vzrostly průměrné ceny nemovitostí napříč Českem

Ceny bytů ve velkých městech ještě neřekly své poslední slovo. Například v Českých Budějovicích podle webu Realitymix.cz byty zdražily meziročně až o 58 procent. Naopak menší růst zaznamenala třeba Olomouc, ale i Praha, kde jsou však ceny nejvyšší v republice. Za metr čtvereční se průměrná cena pohybuje kolem 125 tisíc.

„Nabídka nemovitostí je už řadu měsíců velmi nízká, což stále tlačí ceny nahoru. Do celkové ceny za bydlení se navíc promítají drahé hypotéky a energie. Ocitáme se tak v situaci, ve které české domácnosti již několik roků nebyly,“ napsal Blesku jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz. Ten také dodal, že důvod, aby do budoucna došlo ke zlevnění nemovitostí, žádný reálný není.

Na obzoru nájmy

S tím, jak se vyvíjí covidová pandemie, se začínají dostávat ceny nájmů v některých městech na předkoronavirovou úroveň. „Poslední zhruba rok a půl jsme byli svědky poklesu cen nájemních bytů, nyní se však vracejí k růstu – a netýká se to jen Prahy, ale i ostatních regionů,“ popsal Blesku majitel společnosti Bohemian Estates David Novotný a dodal, že největší šok to pravděpodobně způsobí v hlavním městě. Tam totiž nájmy s nástupem pandemických opatření výrazně zlevnily.

Situace s bydlením tak nejspíš ani letos nebude nijak růžová a nezmění se. Podle dalších expertů pohybujících se v realitách měl situaci pomoci nový stavební zákon, ale jeho účinnost je zatím odložena, jelikož vláda chystá vlastní novelu této normy, která by měla především urychlit stavební řízení.

Hypotéky zpřísní!

Od 1. dubna také dochází k zpřísnění podmínek pro poskytování těchto úvěrů podobně, jako tomu bylo před pandemií. Banky tak budou moci půjčit lidem například maximálně do 80 procent hypotéky, pro mladé do 36 let až 90 procent. Další úlevou pro žadatele mladší 36 let je, že celkové zadlužení žadatele o hypoteční úvěr k jeho čistému ročnímu příjmu může být až 9,5násobek ročního příjmu. U žadatelů starších je to 8,5násobek.

Ceny nemovitostí v Česku dál letí vzhůru | Infografika Blesku

Nižší úroky nečekejte

Průměrná úroková sazba hypoték stoupla v prosinci na 2,99 procenta z listopadových 2,7 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu, podle kterého byl nárůst nejvyšší od roku 2003. A i přesto, že zájem o hypotéky loni lehce opadal, objem poskytnutých hypoték se za celý rok 2021 přiblížil 430 miliardám korun.

Dosud držel prvenství rok 2020, kdy banky poskytly hypotéky za 254 miliard korun. Kvůli zvyšujícím se úrokovým sazbám, které vydává Česká národní banka, je dost možné, že růst průměrné sazby bude nadále zrychlovat a není vyloučeno, že brzy půjde za hranici čtyř procent.

Podle analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy nebude ani prudké zdražení hypoték stačit na to, aby se zastavil růst cen nemovitostí. Podle něj totiž ne každý kupuje nemovitost na hypotéku. „Na trhu je stále citelný převis poptávky po nemovitostech nad jejich nabídkou, což souvisí s přílivem zahraničních investorů do realit,“ míní Kovanda.

Bartoš pro Blesk: Jen stavební zákon drahé bydlení nevyřeší

Nový stavební zákon schválil Parlament už v loňském roce a plné účinnosti má nabýt k 1. červenci příštího roku. Už tento týden by ale vláda měla projednat odklad účinnosti části zákona, aby získala čas na jeho úpravu, protože novému kabinetu podoba normy nevyhovuje. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (41, Piráti) chce ponechat dosavadní působnost stavebních úřadů.

Blesk: Pane vicepremiére, opravdu stavební zákon pomůže i levnějšímu bydlení?

Ivan Bartoš: „Stavební zákon je jedním z pilířů, nikoliv však jediným. Musíme se zaměřit na spolupráci s finančními institucemi státu, ale i komerčními institucemi, vytvořit nějaké rozumné financování pro mladé rodiny ve smyslu nějakého produktu. Ostatně ministerstvo pro místní rozvoj má také ve svém fondu možnosti zvýhodněné půjčky na vlastní bydlení, ale tím se jen stimuluje ta poptávka, která je rok od roku vyšší.“

Zákon by měl hlavně zrychlit stavební řízení?

„Ano, ale neděláme jen zákon pro ty, kteří chtějí bydlet, ale pro celé Česko, takže se tam řeší i další věci. Ale paní exministryně Dostálová to tehdy celé prezentovala tak, že od prvního ledna se začne masivně stavět. Takhle to nefunguje. Chceme zrychlit stavební řízení tak, že jdeme cestou jednoho dokumentu, jednoho razítka. Všechno bude probíhat v digitálním prostředí. Systém teprve bude vznikat. Ten software by nebyl ani teď. Musí to nabíhat postupně.“

Jak tedy rozhýbat stavebnictví ještě víc?

„Stát může nabídnout pouze podmínky. Ale řešením by mohly být třeba PPP projekty (partnerství soukromých firem a veřejného sektoru, pozn. red.), kdy třeba stát, ale i města a obce mají spoustu budov, skladů a pozemků, ze kterých mohou vzniknout byty. To by přineslo další nabídku.“

To bude stačit?

„Na druhou stranu jsou tady obce, které na trh můžou dostat malometrážní byty nebo sociální bydlení. Zároveň mohou obce lépe umožnit třeba družstevní bydlení nebo na Západě rozšířený typ tzv. baugruppe, kdy se skupina lidí rozhodne zrekonstruovat či postavit bytový dům na pozemku, který jim město výhodně prodá. Vše je skutečně na samosprávách, aby vyjednaly co nejlepší podmínky.“

Exministryně Klára Dostálová ale ve Sněmovně prosadila, že bod ohledně stavebního zákona dolní komora přerušila do 1. března.

„To byl náš poslanecký návrh, takže teď ho navrhneme jako vláda. V něm navrhujeme odklad náběhu té části, která by stála obrovské peníze, stěhovala úředníky a reálně dala vzniknout Nejvyššímu stavebního úřadu. Následně dáme do Sněmovny návrh zákona jako celek, kde už tahle struktura nebude. Já věřím, že naše ambice mít zákon v tomto roce podle našich představ je reálný.“