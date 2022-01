Nová pravidla v kostce

Banka vám bude moci půjčit jen 80 % z hodnoty nemovitosti. Nyní banky dodržují limit 90 % (ten zůstane i po změně podmínek pro uchazeče mladší 36 let).

Nyní banky dodržují limit 90 % (ten zůstane i po změně podmínek pro uchazeče mladší 36 let). Dluh uchazeče o úvěr bude moci být maximálně 8,5 násobkem jeho ročního příjmu. Pro mladší 36 let bude platit mírnější 9,5 násobek.

Pro mladší 36 let bude platit mírnější 9,5 násobek. Měsíční výše splátek celkového dluhu nebude moci být vyšší, než 45 procent (50 % pro osoby mladší 36 let) uchazečova měsíčního čistého příjmu.

(50 % pro osoby mladší 36 let) uchazečova měsíčního čistého příjmu. Komerční banky dostanou »žolíka« – nebudou muset postupovat podle pravidel u 5 procent všech nově poskytnutých úvěrů, pokud jsou přesvědčeni, že žadatel bude schopen splácet.

Chcete znát hlavní změny pro rok 2022? Kupte si pondělní deník Blesk | Blesk

Máma Tereza (35): Marně sní o vlastním!

Ve vlastním bytě by ráda s dětmi bydlela Tereza Procházková (35) z Olomouce. Přestože by splátky hypotéky nebyly vyšší, než jaký platí nájem, nemá prý v současné době šanci na hypotéku dosáhnout.

„Banky mají neskutečné nároky. Například chtějí, aby měl člověk minimálně 25 procent ceny hypotéky s úroky našetřeno. Navíc úroky jsou teď strašně vysoké,“ povzdechla si žena, která žije sama se dvěma dětmi.

Vlastní byt by přitom velice chtěla. „Vím, že splátky by nebyly vyšší, než jaký mám teď nájem. Na to ale banka nehledí,“ konstatovala.

Řidič Michal (52): Spěch kvůli novým pravidlům!

Pořídit si hypotéku ještě podle starých pravidel zvažuje profesionální řidič Michal Šimána (52) z Plzně. Se stavbou rodinného domu by chtěl začít, co nejdříve. Běhá po úřadech a bankách, má totiž strach z toho, že jako živnostník, by nemusel nové podmínky splnit. „Jde mi o to, abych se vešel do požadovaného poměru splátky a měsíčního příjmu. Teď to splňuji, ale podmínky přitvrdí, a nechci nic nechat náhodě,“ tvrdí.

Řidič Michal (52): Spěch kvůli novým pravidlům! | Blesk:Zbyněk Schnapka

Rozvedený Ivan (46): Jsem starý, mám smůlu

Jedním z těch, pro které skončil sen o vlastním bydlení rozčarováním, je i Ivan D. Hladík (46) z Prahy. Našetřeno má, solidní a trvalý příjem také. I tak ale hypotéku nezískal. A to dokonce hned v několika bankách. „ Prý je riziko, že hypotéku nesplatím, pokud požaduji v 46 letech splatnost 25 a více let, tedy už budu doplácet v důchodu.“ Jedna banka navíc nechtěla půjčit člověku bez partnerky. „Spolužadatel, tedy manželka, pro ně byl důležitější než moje solventnost. Jsem ale rozvedený,“ krčí rameny Hladík.