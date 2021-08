Poptávka po vlastním bydlení stále nezchladla. A to i přes to, že úrokové sazby hypoték jdou pořád nahoru. K tomu všemu roste nezdravě i cena nemovitostí. Zatím to však nevypadá, že by nafouknutá bublina měla splasknout. Startuje seriál Blesku, ve kterém se budeme věnovat oblastem, které zasáhlo postpandemické zdražování, jako jsou stavebnictví, nebo růst cen výrobků.

Bydlení v Česku nezdražovalo nikdy tak rychle jako letos. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyskočily v prvním čtvrtletí ceny bytů meziročně o více než 15 procent. A naděje, že by mělo dojít k nějakému snížení cen, vyvrátil pro Blesk poradce České bankovní asociace pro financování bydlení Vladimír Staňura.

„Za posledních 30 let šly ceny nemovitostí dolů jenom jednou, po krizi v roce 2009. Tehdy ceny spadly o 10 až 15 procent. Ale za rok byly zase zpátky. V nejbližších letech neočekávám, že by ceny nemovitostí spadly,“ řekl s tím, že ceny ale půjdou nahoru pomaleji než dosud.

Tisícovku stranou

Obrovská poptávka po vlastním bydlení stále nafukuje realitní bublinu, která jen tak nesplaskne, a k tomu ještě v poslední době dramaticky zdražily stavebniny, kterých je nedostatek. „Je dobré, i když ne nutné, odkládat si hned od začátku koupě nemovitosti nějaké peníze na budoucí opravy a rekonstrukce. Zejména v případě, že jsem si koupil starší byt nebo domek. Je to stejné, jako když SVJ vybírá do svého fondu oprav,“ radí čtenářům Blesku Staňura, jak vyzrát na nečekané zdražování. Podle něj stačí dávat měsíčně stranou alespoň tisícovku. „Nutné to ale není, na opravu je možné vzít si třeba další úvěr,“ dodal.

Velký přehled: Chystáte se stavět? Tohle všechno mění nový stavební zákon

Česká národní banka (ČNB) vysílá signály, že bude nadále zvyšovat úrokovou sazbu, od které se odvíjí i ta k hypotékám. Podle Staňury se sazby vyšplhají spíše ke třem procentům, podle výše inflace. „ČNB sice vyhlásila, že chce držet inflaci kolem 2 %, ale aby ji zkrotila, bude muset jít nahoru se svými úrokovými sazbami. Pokud by skokově narostly úrokové sazby, mohlo by to vést ke snížení cen nemovitostí. Zejména v horších lokalitách. Ale velký skok nečekám,“ uzavřel.

Hypotéky jdou nahoru. Zájem ale nepolevuje

Přehřívání hypotečního trhu napomáhají také úrokové sazby, které ČNB držela dlouho nízko. Teď však úroky začínají stoupat. Průměrná sazba se po šesti měsících podle Fincentrum Hypoindexu vrátila nad hranici dvou procent. Podle ukazatele by na konci roku mohla průměrná výše překonat hranici 2,5 %.

„Přestože sazby pomalu rostou, zájem o hypotéky téměř neklesá. Banky v červnu poskytly hypotéky za téměř 44,5 miliardy korun,“ uvedl hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. A za prvních šest měsíců banky poskytly hypoteční úvěry za rekordních 224 miliard korun. Pro srovnání, za celý loňský rok byl celkový objem hypoték přes 250 miliard.

Průměrné ceny bytů ve velkých městech. | Realitymix.cz /Grafika Blesk

Sýkora také přes Blesk lidem doporučil, že pokud klienti přicházejí s nějakým rozpočtem na stavbu či rekonstrukci, měli by si k tomu přičíst alespoň 20 procent. „To vždycky tak nějak platilo, aby se lidé dostali na skutečné náklady. Teď se obávám, že vzhledem k cenám stavebnin by ani toto nemuselo stačit,“ dodal.

Makléři radí: Nečekat a kupovat

Neváhejte a kupujte. Na tomhle se jednoznačně shodují realitní makléři, které Blesk oslovil. „Než investovat do kryptoměn či akcií, je stále lepší investovat do koupě pozemku či bytu. Je to jedna z mála jistot,“ myslí si prezident Asociace realitních kanceláří Miroslav Duda.

A na co by lidé měli během výběru své budoucí domácnosti myslet? „Nejlepší je spojit se s finančním poradcem, který kalkuluje i s tím, že roste právě i stavební materiál. Často narážíme i na to, že odhadce přijde a nemovitost podhodnotí, protože nepracuje s aktuální situací. Určitě radím vyzkoušet víc bank a odhadců,“ řekl Blesku realitní makléř David Stašek.

Ten také upozornil na to, že pokud lidé plánují koupi bytu jako investici, nemusejí sehnat nájemníky. „Už začínáme narážet na to, že je tu přebytek nájemních bytů, takže obsazení je mnohem složitější,“ upozornil.