Staroměstské náměstí s rozsvíceným stromem. (25. listopadu 2021) (Autor: Blesk:David Malik - CNCenter A.S.)

Termín Vánoc 2021

Vánoce v roce 2021 vychází na víkend. Po vánočních svátcích tak zaměstnance, kteří mají vyčerpanou dovolenou, čeká před novým rokem celý pracovní týden. Podívejte se, na které dny vycházejí vánoční svátky letos a v příštích letech.

Rok 24.12. / Štědrý den 25. 12. / 1. svátek vánoční 26. 12. / 2. svátek vánoční 2021 pátek sobota neděle 2022 sobota neděle pondělí 2023 neděle pondělí úterý 2024 úterý středa čtvrtek 2025 středa čtvrtek pátek

Otevírací doba na Vánoce

Kvůli nouzovému stavu je možné, že otevírací doba na Štědrý den a 1. svátek vánoční nebude omezena zákonem a obchody budou muset zavřít až 26. prosince po jeho konci. Většina velkých řetězců ovšem plánuje na Vánoce omezit otevírací dobu bez ohledu na nouzový stav. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) totiž řekl, že vládě navrhne znovu zavést omezení, která by platila mimo nouzový stav.

Komplikace mohou nastat i týden po Vánocích. Řada obchodů totiž plánuje kratší otevírací dobu i na poslední den v roce a zavřeno by mělo být na Nový rok.

Televizní program na Vánoce 2021

Televizní program o Vánocích 2021 bude stejně jako v jiných letech patřit především pohádkám. Ty na České televizi začínají dokonce v šest hodin ráno pohádkou Princové jsou na draka. Nové vánoční pohádky z dílny ČT se diváci dočkají v sedm hodin večer. Následovat jí budou tradiční Tři oříšky pro popelku. Následně se dočkají i fanoušci nepohádkové klasiky Pelíšky.

Večery zbylých dvou vánočních svátků budou patřit Andělovi Páně. Zahálet nebude ani TV Nova, od 19:35 chystá pohádku Tři bratři. Na tu naváže romantickou komedií Láska nebeská. Prima pak na štědrý večer nabídne nejdříve od 17:55 pohádku Sedmero krkavců, po které se budou diváci moct těšit na Sám doma.

Přehled vysílacích časů oblíbených filmů

Film 24. 12. 25. 12. 26. 12. Jak si nevzít princeznu 19:00 (ČT) Pelíšky 21:55 (ČT) Tři oříšky pro Popelku 20:30 (ČT) 15:45 (ČT) Sám doma 20:15 (Prima) 12:05 (Prima MAX) S čerty nejsou žerty 20:15 (Prima) Vesničko má středisková 21:40 (ČT) Pyšná princezna 17:10 (Prima) 10:25 (Prima) Láska nebeská 21:15 (Nova) 13:45 (Nova) Kouzla králů 15:55 (ČT) Jak vytrhnout velrybě stoličku 17:30 (ČT)

Vánoční cukroví na poslední chvíli

Pokud jste letos nechali pečení na poslední chvíli, nezoufejte. Snadno a bez pečení můžete na poslední chvíli připravit například Ořechové františky, nebo vánoční pyramidky. V troubě pak snadno připravíte makronky nebo rychloperníčky. Pokud máte času nazbyt, můžete se pustit i do vosích hnízd, pusinek nebo mandlových hříbečků, případně klasických vanilkových rohlíčků či lineckého.

A pokud si nedokážete Vánoce představit bez vaječného likéru, nemusíte se spoléhat na kupovaný. Ten nejrychlejší domácí vaječňák zvládnete připravit za patnáct minut.

Vánoční stromek

Nejoblíbenějším druhem vánočních stromků jsou v Česku stále smrky. Ty lze často pořídit už od 300 korun. Při jeho výběru je důležité především nekupovat stromek už zabalený, abyste viděli, jak má rozložené větve a zda už nezačíná osychat či opadat.

Pokud chcete, aby stromek vydržel co nejdéle i poté, co si ho doma postavíte a ozdobíte, je nutné mu zajistit vláhu. Je tak dobré nestavět jej k topení a pokud možno dát kmínek do vody. Některé druhy vypijí v suchu i půl litru vody za den.

Vánoční dekorace

Pokud nejste spokojení s tím, jak vypadá vaše vánoční výzdoba, můžete jí na poslední chvíli vylepšit dekoracemi, které zvládnete vyrobit za pár minut.

Pokud naopak máte tolik ozdob, že by pod všemi váš stromeček nebyl vidět, může vám pomoci inspirace trendy letošních Vánoc. Pravděpodobně nikdy nezklamou klasické červené ozdoby. Hitem jsou ovšem i neutrální tóny a návštěvy zaujmete, pokud sáhnete po růžových ozdobách.

Vánoční dárky na poslední chvíli

Zapomněli jste na někoho s dárkem? Podívejte se, jak pro někoho snadno vyrobit originální dárek. Nebo se inspirujte levnými dárky, které vás vyjdou na pár korun.