Elektřina zdraží o třetinu a plyn ještě víc, varuje šéf ČEZ. Analytik: A skončí 10 dodavatelů

Energetická společnost ČEZ zdraží od ledna elektřinu i plyn. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš odhaduje nárůst cen u elektřiny asi o třetinu a u plynu o polovinu až dvě třetiny. Beneš to řekl deníku Hospodářské noviny (HN). Zdražení se bude týkat zákazníků, kteří nemají cenu na příští rok zafixovanou. Firma změny oznámí 1. listopadu s platností od prvního ledna. Souvisí to i s regulovanou složkou, kterou také teprve zveřejní Energetický regulační úřad (ERÚ), dodal. Letos může v Česku navíc skončit nad 10 dodavatelů elektřiny a plynu, řekl analytik Jiří Gavor. Uvedl, že půjde o malé prodejce. Nyní je v Česku asi 100 dodavatelů.

„Odhadujeme, že na koncové faktuře, kterou dostávají domácnosti, se to může projevit zvýšením řádově o 30 procent oproti letošnímu roku,“ řekl HN šéf ČEZ. Připomněl, že velkoobchodní cena letos vzrostla v celé Evropě na rekordní úroveň. Důvodů je podle něj několik. „Jednak je to zdražení plynu, s nímž je cena elektřiny propojená, dále zdražily emisní povolenky a do toho se zvedla ekonomika po covidu, takže stoupla poptávka po energiích,“ podotkl.

Nárůst cen u plynu bude podle Beneše ještě vyšší než u elektřiny. „Tady je to opravdu dramatické. Nárůst bude vyšší než u elektřiny. Nejsme hlavní dodavatel, na to jsou tady jiní hráči, ale můj odhad je zdražení konečné faktury o polovinu až dvě třetiny,“ řekl.

Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v poslední době vystoupaly do rekordní výše, některé ceníky dodavatelů zdražují o desítky procent či násobně. Kromě dopadu na spotřebitele způsobila situace problémy také některým dodavatelům. V minulém týdnu oznámily ukončení činnosti firmy Bohemia Energy se zhruba 900 000 odběrateli, Kolibřík energie s 2000 klienty a A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy.

Největší dodavatelé energií typu ČEZ, PRE, E.ON nebo innogy evidují v posledních dnech obrovský zájem od zákazníků některých menších dodavatelů, některé firmy hovoří až o tisících nových poptávek denně. Podle Beneše se lidé nemusí bát, že je ČEZ odmítne. „Lhal bych ale, kdybych tvrdil, že máme dopředu nakoupenou elektřinu pro ty, kdo nebyli dosud naši zákazníci. Noví klienti tedy mají už nyní ceny vyšší, ale neodmítneme je,“ dodal.