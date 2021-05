Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nevyloučil, že kontroverzní slova prezidenta Miloše Zemana o vyšetřování Vrbětic neovlivnil exprezident Václav Klaus. Oba muži se těsně před projevem setkali, podle Hamáčka to mohlo hrát roli. Zároveň zkritizoval vyjádření ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), která uvedla, že vyšetřovacích verzí incidentu je více. Podle místopředsedy ODS Zdeňka Stanjury by Benešová měla rezignovat, zaznělo v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT. Premiér Andrej Babiš (ANO) s Benešovou o věci hovořil.

„Vyšetřovací verze (Vrbětic - pozn. red.) je jedna, policie pracuje pouze s tou v uvozovkách ruskou stopou,“ zdůraznil Hamáček skutečnost, o které v minulých dnech hovořil několikrát. „My, co o tom víme nejvíce, o tom jasno máme,“ řekl a zmínil fakt, že Benešová, která se nechala slyšet, že vyšetřovacích verzí je více, nebyla na jednání výborů a o záležitosti nemůže tolik vědět. „Mohu potvrdit, že ta verze je jenom jedna,“ řekl ještě jednou Hamáček.

Slova ministryně nehodnotí příliš kladně. „Mě ten rozhovor vůbec nepotěšil, stejně jako projev prezidenta Miloše Zemana nahrál někomu jinému než České republice,“ je přesvědčen šéf vnitra. Odvolání Benešové ale podle něj není na stole. „Pozice vlády je naprosto jednoznačná a já bych to s těmi změnami ve vládě nepřeháněl,“ uvedl Hamáček. Přiznal ale, že její vystoupení Česku příliš nepomohlo.

Avšak podle Stanjury by Benešová rezignovat měla. „Je evidentní, že je to stejná hra jako u Miloše Zemana,“ řekl místopředseda ODS. Domnívá se, že někteří členové vlády nedůvěřují svému premiérovi a ministrovi, když zpochybňují jejich výroky, že vyšetřovací verze Vrbětic je jen jedna. „Evidentně nahrála Rusku,“ zmínil Stanjura směrem k Benešové.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš přiznal, že člověku se někdy nějaký rozhovor nemusí povést, nicméně Benešové se to v takto důležité situaci nemělo stát. „Je to zásadní problém, je to znedůvěryhodnění,“ myslí si Bartoš. Vláda si podle něj pozici ministryně musí vyjasnit a musí také zajistit, aby se podobné výroky neopakovaly, a to jak od Benešové, tak od Zemana.

„S paní ministryní jsem hovořil a celou situaci jsme probrali. Shoda je na tom, že aktuálně je pouze jedna vyšetřovací verze,“ sdělil Babiš ČTK.

„Známe názory prezidenta Klause“

Zdroj výroků Zemana je ale trochu záhadou, vyplynulo z Hamáčkových slov. S vyhoštěním diplomatů souhlasil, ovšem pak vyšetřování svými slovy zpochybnil. „Nevím, proč pan prezident vystoupil tak, jak vystoupil. Já jsem rád, že potvrdil v tom projevu, že souhlasil s těmi kroky, ale pak přišel s nějakou tou druhou verzí,“ nechápe Hamáček.

„Osobně si myslím, že v průběhu toho času dostal informaci, jak to vyšetřování probíhalo, a tam opravdu se ze začátku pracovalo s další verzí,“ sdělil vicepremiér. Tuto informaci dostal od nějaké návštěvy, kterou dost možná mohl být bývalý prezident. „Vůbec bych nepodceňoval exprezidenta Václava Klause,“ uvedl Hamáček a zmínil, že oba muži se setkali těsně před inkriminovaným projevem. „Známe názory prezidenta Klause… mohlo to hrát roli.“

Nová hrozba z Kremlu: „Nestrpíme, co vyvádí Česko, Bulharsko a Pobaltí,“ vzkazuje Putinův mluvčí

Vláda každopádně podle Hamáčka už vyhoštění diplomatů nemůže zvrátit, už necouvne. Je to mimo jiné proto, že „my víme, že to udělali, oni vědí, že to udělali, oni vědí, že my víme, že to udělali“ (tato krkolomná věta zazněla - pozn. red.). „Jediné, co nevědí, je to, co na ně máme,“ uvedl šéf vnitra.

Zároveň vyloučil, že se Rusko účastnilo dostavby Dukovan. „Neexistuje možnost, že odejde bezpečnostní dotazník Rosatomu.“ A vzít spolupracovníkovi Zemana Martinu Nejedlému diplomatický pas? Hamáček si nemyslí, že by to něco vyřešilo. Stejně by do Ruska mohl cestovat standardním pasem, jde hlavně o to, jestli jej přijme Kreml.