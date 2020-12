Řeka Bečva není jediným místem, kde v poslední době umíraly ryby. Podobný problém řeší i obyvatelé amerického Washingtonu, kteří se znepokojením sledují stále intenzivnější úhyn místních lososů. Situace v USA je ale horší, zatímco u Bečvy je jasné, že do ní s největší pravděpodobností unikly kyanidy, úhyn lososů za oceánem zjevnou příčinu nemá. Vědci z Washingtonské univerzity si však myslí, že záhadu již rozklíčovali. Lososy podle nich zabíjí látka 6PPD, gumový antioxidant, který se používá při výrobě pneumatik. Ohroženy podle odborníků mohou být ryby po celém světě, protože 6PPD patří mezi oblíbené chemikálie. Jedním z hlavních globálních hráčů na poli gumových antioxidantů je český holding Agrofert.

Předmětem zkoumání odborníků byl úhyn druhu lososa nazvaného kisuč na severozápadně Washingtonu. Dlouhodobě zde lidé nacházeli mrtvá těla těchto ryb a nebylo jasné proč. Nešlo přitom o jednotky kusů, v některých místech umíralo mezi 40 a 90 procenty lososů ještě před tím, než se stihli vytřít. Nebylo tak zajištěno pokračování jejich generace.

Univerzitní vědci eventuálně došli k názoru, že smrt lososů je spojena s chemickou látkou 6PPD, častým komponentem pneumatik. Z gumy se totiž jejím používaní uvolňují malé částice, které se postupně dostávají do vody a jak to vypadá, ubližují rybám ve vodních tocích kolem silnic. Celá studia vyšla v odborném magazínu Science.

Ryby umíraly v rámci hodin

Výzkum byl proveden následovně – vědci vzali gumový prach, který se uvolňuje z pneumatik, a přidali jej do vody, ve které se vyskytovali mladí lososi. Tento prach pocházel jak z nových pneumatik, tak používaných. Výsledky odborníky zarazily – 98 procent ryb zemřelo během dvou až šesti hodin. Před smrtí měli navíc stejné příznaky jako lososi, na které narazili v přírodě, tedy lapání po dechu, dezorientace či plavání do kola. Oproti tomu ryby v kontrolní skupině s čistou vodou bez problémů přežily.

Tehdy začalo být jasné, že za problémem stojí pneumatiky, ovšem bylo třeba zjistit, která látka přesně. Gumy používané v automobilovém průmyslu jsou tvořeny komplikovaným chemickým mixem, různými změkčovaly, antioxidanty, emulgátory atd. O některých těchto látkách existuje podezření o toxicitě dlouho, překvapivě ale většina po izolování na ryby efekt neměla. Vlastně škodila pouze jedna – gumový antioxidant 6PPD.

Pod touto zkratkou se skrývá poměrně krkolomný chemický vzorec N-(1,3-dimetylbutyl)-N’-fenyl-p-fenylendiamin. Ačkoli jste tento název nejspíš nikdy neslyšeli, ve skutečnosti jde o široce používaný a velmi významný komponent právě u pneumatik, který zvyšuje jejich odolnost a zejména způsobuje, že guma je chráněna před atmosférickým a kyslíkovým stárnutím.

Jenže výzkumníci nyní upozornili, že 6PPD po kontaktu s ozonem vytváří vedlejší chemikálii, kterou nazvali 6PPD-chinon, a ta způsobuje, že ryby hynou – jakmile této látce vystavili lososy, umírali úplně stejně, jako když měli ve vodě prach z celých pneumatik.

Problém všech rušných vozovek

Autoři výzkumu upozorňují, že byť předmětem zkoumání byli lososi ve Washingtonu, problém se zřejmě týká celého světa, respektive všech míst, kde se silnice nachází u vodních toků. Tam všude mohou ryby umírat jednoduše kvůli tomu, že v jejich blízkosti jezdí auta.

„Většina lidí si myslí, že víme, které chemikálie jsou toxické a jediné, co musíme udělat, je sledovat množství, kolik se této látky dostane do vody. Ovšem zvířata jsou vystavena ohromné chemické polévce a my ani nevíme, kolik látek tam je,“ podotkl ve studii environmentální chemik Edward Kolodziej z Washingtonské univerzity.

„Začali jsme s mixem 2000 chemikálií a rychle jsme byli schopnosti se zaměřit na tuto jednu vysoce toxickou látku (6PPD), něco, co zabíjí velké ryby rychle a zřejmě se nachází na každé frekventované silnici na světě,“ pokračoval Kolodziej. Jeho kolegyně Jenifer McIntyrová podotkla, že na vině skutečně musí být pneumatiky, jelikož úhyn ryb nebylo možné vysvětlit ani úrovní kyslíku ve vodě, ani příliš vysokou teplotou a ani žádným známým kontaminantem, například zinkem.

Významný výrobce 6PPD? Agrofert

Výsledky výzkumu se již postaraly o pozdvižení mezi lidmi z oboru. Evropská asociace výrobců pneumatik a gumy (ETRMA) vydala prohlášení, ve kterém uvádí, že o studii ví, je však brzy na ní reagovat.

„Aktuálně přezkoumáváme počáteční zjištění obsažená v nedávné publikaci a jsme i nadále pevně odhodláni pokračovat v dialogu se zúčastněnými stranami, včetně vědecké komunity. Jsme přesvědčeni, že neustálá spolupráce s dodavateli, regulačními orgány, akademickou obcí, zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami je nezbytná pro prohloubení společného porozumění a dosažení cíle bezpečné a udržitelné mobility,“ uvádí mírně vágně.

Zároveň ETRMA vyzdvihuje, že 6PPD je podstatná z hlediska silniční bezpečnosti, jelikož pneumatiky jsou díky ní méně náchylné k protržení. Hledání alternativy by hypoteticky mohlo být komplikované.

A také by to mohlo zasáhnout výrazného českého výrobce – Agrofert. Jak upozorňuje agentura AP, existuje jen pár globálních hráčů na poli gumových antioxidantů a holding původně vlastněný premiérem Andrejem Babišem (ANO) je jedním z nich. Výrobě pryžových materiálů se v rámci Agrofertu věnuje slovenská společnost Duslo, vyrábí i přímo 6PPD. Nutno nicméně dodat, že dosud neexistovaly žádné informace, že látka může vytvářet nebezpečný druhotný produkt, ani že běžný silniční provoz dokáže tímto způsobem ohrožovat vodní živočichy.

Záležitost také nijak nesouvisí s otravou Bečvy, u které je jasné, že vodu kontaminoval rozsáhlý únik průmyslové chemikálie, zřejmě kyanidů. Policie dosud viníka neodhalila. Stále pokračuje vyšetřování, v rámci kterého inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) prověřují 15 firem včetně valašskomeziříčské chemičky DEZA, která rovněž spadá pod Agrofert.