V minulém roce bylo podle průzkumu Ipsos v České republice 5 procent obyvatel, jejichž strava je bezmasá. Ačkoliv se u nás odmítání masa tolik nenosí, začaly na vzrůstající požadavky trhu reagovat i restaurace, obchody a kavárny. V ČR nalezneme už přes 450 restaurací, kde je strava veganská nebo vegetariánská, přičemž jejich největší hustota je v hlavním městě.

Rostlinná kuchyně tak již dávno není ničím výjimečným. Ukazuje se to především na mléku. Podle výzkumné společnosti Nielson Češi loni nakoupili různé druhy tohoto produktu za 314 miliony korun. Nutno dodat, že živočišné mléko nepijí i lidé s intolerancí laktózy, kterou může trpět podle odhadů i 15 procent Čechů.

Jiné mléko je, ale za příplatek

Nedávný průzkum projektu Rostlinně se pak zaměřil na kavárny v Česku a na to, jestli mají sortiment přizpůsobený požadavkům veganů, vegetariánů a alergiků. Průzkum se zaměřoval nejen na dostupnost a cena nejrůznějšího druhu mléka, ale také na to, jestli podniky nabízí i sladkosti bez živočišného mléko a jestli svou nabídku propagují i na sociální síti.

Mléko není jen kravské, kozí a sójové. Běžně už můžeme v obchodech sehnat i mandlové, hrachové, kokosové či rýžové mléko. Průzkum pak potěšil v tom, že vám z něj v mnoha kavárnách v ČR udělají i kávu. Nejvíce pak jde trendům naproti americký Starbucks. Ten u nás provozuje více než 40 kaváren, ve kterých nabízí sójové mléko bez příplatku. Mínusem ale je, že za kokosové či mandlové mléko si musí zákazník připlatit. To bývá podle výsledků průzkumů běžnou praxí ve většině kaváren.

Ideální praxí to ale podle autorů průzkumů není. „Kavárna dává najevo, že rostlinné mléko je jen výdobytkem nebo doplňkem pro lidi, kteří si to mohou dovolit. Připomeňme si ale, že mnoho lidí trpí nesnášenlivostí laktózy, finanční zázemí s tím nemá nic společného. Dodatečný poplatek může dokonce odradit lidi, kteří by chtěli poprvé vyzkoušet rostlinné mléko v kávě,” vysvětluje projektová manažerka Rostlinně Marianna Slováková.

Kdo se stal jasným vítězem a kdo zaostává? | Rostlinně

Starbucks ale potěšil i nabídkou dezertů a slaných výrobků z rostlinného mléka. S (ne)rostlinnou nabídkou naopak propadly sítě Costa Coffee a Tchibo, přitom třeba zrovna Costa Coffee se ve Velké Británii pyšní bohatou rostlinnou nabídkou nápojů i občerstvení.

Důvodem, proč se pak u nás nabízí jen sójové mléko, případně jiné druhy za větší příplatek, je pak nejspíše menší trh. Podle tvůrců průzkumu to přitom může být skvělý tah, jak přitáhnout konkurenci. Ipsos navíc uvádí, že se mladí Češi stále více na rostlinnou stravu obrací - údajně o přechodu na tuto stravu uvažuje třetina z nich.