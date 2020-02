Televize Nova jen pár minut po sobě vysílala reportáž varující před násilím mezi dětmi a drsné záběry ze zápasu bojovníka UFC Conora McGregora. Za to ji teď kritizuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Vadí jí, že záběry v druhém případě nebyly rozrastrované, a že se reportáž o zápasníkovi vyjadřuje pozitivně a obdivuje ho za jeho bojové schopnosti. Teď ale není jasné, zda se mají tímto upozorněním televize řídit i do budoucna. To by znamenalo, že by se na televizních obrazovkách nemusel brzy objevit ani box a dramatické záběry z jiných bojových sportů. To ale kritizují pro Blesk Zprávy mediální experti.

Hned jako druhou zprávu dne televize Nova před měsícem zařadila do vysílání Televizních novin zprávu o násilí u dětí. Důležitější byl podle vedoucích vydání tento den jen požár ve Vejprtech, kde zemřelo osm lidí.

Nebýt nešťastné události, byla by reportáž o mladém násilníkovi, který dostal zákaz vstupu do nákupního centra, nejspíš hlavní zprávou dne. Televize v reportáži upozornila na četné případy z Mladé Boleslavi, kde se nezletilí „baví“ surovými bitkami a natáčejí se u toho na telefony.

„Dívky surově bijí čtrnáctiletou žákyni. Ta po kopancích do hlavy končí v nemocnici a u psychologů. Tady zase útočí bitkař na nic netušícího chlapce,“ komentovala redaktorka rozrastrované záběry, které měly poukázat na závažné chování mladých.

Ukazovat násilí zákon zakazuje

Televize při tom respektovala zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle kterého se ve vysílání nesmí objevit „pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí“. Aby média o prohřešcích nemlčela, je zvykem drastické záběry zakrýt, vystřihnout, nebo rozrastrovat.

Aby byla důležitost tématu umocněna, zařadila televize ještě jednu reportáž. Ta mluví o problému dětského násilí komplexněji. Prostor v článku dostal i psycholog, který upozornil na zřejmou špatnou výchovu takových dětí. Supersprostý seriál ČT a Barrandov plný vulgarit: Rada si podala Dvořáka se Soukupem

„Reportéři zdůrazňují, že se jedná o nevhodné chování, kterým se děti pouze snaží získat lepší postavení mezi vrstevníky,“ konstatuje správnost postupu vysílací rada.

McGregor je boháč díky násilí, říká podle Rady Nova

Chybu ale prý televize udělala hned vzápětí. „V reportáži uvedené o patnáct minut později o zápasníkovi UFC McGregorovi je násilí adorováno, jsou zde otevřeně zobrazené hrubé rány včetně ran pěstí do hlavy způsobujících krvácení,“ pokračuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

„V reportáži je například vidět, že rozhodčí musí zápasníka, který agresivně vytrvale bije ležícího protivníka do hlavy, doslova odtáhnout,“ upozorňuje rada na konkrétní záběr ze zápasu.

V reportáži s názvem „Král UFC je zpátky! McGregor soupeře zničil za 40 vteřin!“ je podle kontrolorů k násilí úplně jiný přístup. „Zápasník je diváky i reportéry pro své schopnosti skolit protivníka obdivován, násilné chování je prezentováno jako snadný způsob, jak si zajistit peníze i postavení, což je v hrubém rozporu s vyzněním reportáží o násilném chování mezi dětmi,“ píše se v odůvodnění upozornění.

Hrozí znecitlivění proti násilí

Rada má totiž pocit, že by mladí mohli chtít takové chování napodobovat zejména proto, že by vnitřně chtěli působit také tak populárně jako slavný McGregor. „Pro dětského diváka se rozdíly mezi takto zobrazovaným sportem a realitou mohou stírat a naopak mohou vybízet k nápodobě takového chování, které je společností obdivováno,“ vysvětluje.

Profesor Jan Jirák, který je v Česku významným autorem knih o médiích připouští, že násilí v médiích má na diváky vliv. „Z odborného hlediska vždycky obecně platí, že když je někdo postaven v tom vyprávění do pozice někoho, kdo má být oslavován, tak je snazší se s ním identifikovat,“ řekl Blesk Zprávám.

Někteří diváci se tak v úspěchu McGregora díky obdivné reportáži mohou vzhlédnout. A potvrzují to i některé vědecké studie. Že zobrazování násilí v médiích může mít negativní vliv, se začalo řešit už v 80. letech minulého století.

Zprávu o tom, že děti mohou být násilím v médiích ovlivněny, vydal tenkrát Národní ústav pro duševní zdraví. Mezi prokázané účinky odborné publikace zařazují znecitlivění proti násilí a akceptování násilí v reálném životě.

Z toho v kombinaci se zákonem vychází i kontrolní orgán: „Takto prezentované násilné chování, obzvlášť pak ve spojení s reportážemi snažícími se upozornit na rostoucí agresivitu u dětí, mělo u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.“

Zmizí zápasy z obrazovek?

Televize Nova dostala od Rady 7 dnů k nápravě. Její reakci zjišťujeme. Obvykle televize postupují tak, že se stejných prohřešků už nedopouští a dávají si větší pozor.

Pro Novu by to ale dost pravděpodobně znamenalo neukazovat záběry ze soubojů úspěšných zápasníků, kteří jsou také u diváků v posledních letech velmi oblíbení. I když se podle zákona další televize nemusí automaticky rozhodnutím Rady směřovaným k jiné stanici řídit, má se obvykle za to, že je rozhodnutí směrodatné.

Dalším stanicím by za podobných okolností mohla hrozit stejná upozornění, v krajních případech však i finanční postihy. Těm, kteří se zobrazování násilí budou dopouštět opakovaně a budou opakovaně trestaní soudem, hrozí podle zákona neprodloužení licence a tedy úplný konec stanice na televizních obrazovkách.

Rozhodnutí RRTV má mezi mediálními odborníky své kritiky. „To nijak nesouvisí s tím případem stoupajícího násilí v dětských kolektivech. Nesouvisí to v tom zpravodajství, to jsou dva úplně odlišné světy,“ poznamenal Jirák.

Že by sportovní redakce od teď přestaly zveřejňovat drsné záběry ze sportovních zápasů? Podle Jiráka to není vhodná cesta. „Ty záběry mají svoji zpravodajskou hodnotu, to je jako rvačka v hokeji, nehoda ve Formuli 1, to je prostě nějakým způsobem zpravodajsky důležité, i když to zní cynicky,“ vysvětluje.