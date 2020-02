Televize Barrandov uspěla se správní žalobou proti pokutě 400 000 korun, kterou dostala za neobjektivitu v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která postih uložila, bude muset případ podrobněji prozkoumat. Stanovil to páteční rozsudek, který je pravomocný. Rada zváží podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Majitel televize Soukup kritizoval v září 2018 ve svém publicistickém pořadu firmy za to, že dostávají pobídky od státu a přitom vyvádějí peníze do zahraničí. Konkrétně jmenoval automobilku Škoda Auto, která nedostala prostor na reakci. Podle srpnového rozhodnutí RRTV spáchala televize přestupek proti zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání, protože neposkytovala objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

Předseda senátu pražského městského soudu Milan Tauber v pátek konstatoval, že podle judikatury zahrnuje objektivita vysílání dva prvky. Je to jednak správnost a přesnost předkládaných faktů, tedy v podstatě jejich pravdivost, a jednak transparentnost - tedy uvedení pramenů, z nichž jsou fakta čerpána. Ústavní soud přitom konstatoval, že pro naplnění podstaty přestupku nestačí pouze netransparentnost, ale musí být splněn právě i prvek nesprávnosti. Soukup zmizel z obrazovky, Barrandov měnil program. Trable kvůli nesplaceným milionům?

„Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se ve svém usnesení touto problematikou výslovně odmítla zabývat. Konstatovala, že jí to nepřísluší a že na to nemá kapacitu. Soud dospěl k závěru, že je to v rozporu s nálezem Ústavního soudu. Rada se tak v dalším řízení bude muset zabývat otázkou přesnosti a správnosti,“ uvedl soudce.

Vyhověl tak televizi, která rozhodnutí rady označovala nejen za nezákonné, ale i nepřezkoumatelné, a žádala, aby soud věc radě vrátil k dalšímu řízení.

Jedna pokuta za druhou

Společnost Barrandov Televizní Studio loni od rady dostala kvůli nevyváženosti pořadů několik pokut. Jedna z nich, 200 000 korun, byla za tendenčnost reportáže v pořadu Moje zprávy, která se zabývala státními zakázkami pro agenturu Dorland. I v tomto případě se televize obrátila na soud, který jí dal loni rovněž za pravdu.

Za „rozvod“ se Zemanem mohla rvačka? Expert: „Velká prohra Jaromíra Soukupa“

Zástupkyně rady Tereza Rudolfová v pátek novinářům řekla, že v tomto případu podala RRTV kasační stížnost a že její podání zváží i u aktuální žaloby. „S rozsudkem se rada seznámí na svém nejbližším zasedání,“ uvedla.

Minulý měsíc radní schválili další pokutu 250 000 korun za reportáž v pořadu Moje zprávy, která se týkala údajných nehospodárností v Národním divadle.