„Odolávejme vlivům, které nám slibují peníze a moc, a chraňme ty, kteří upozorňují na naše selhání, státní zástupce, policejní vyšetřovatele či novináře,“ říká ve videu muž s vizáží Miloše Zemana. Tedy prezidenta, který v minulosti uvedl například to, že navzdory rozhodnutí státních zástupců by případně udělil abolici Andreji Babišovi (ANO). A který novináře s gustem kritizuje.

Bez vědomí: Trhák televizního podzimu. Někdo lže, otázkou zůstává, kdo všechno!

Miloše Zemana připomíná kromě podoby a hlasu i typické mlaskání a opírání se o řečnický pult. Že jde o podvrh, by ale divák zřejmě poznal i bez předchozího upozornění.

„Všechny nás přece už tři dekády pojí stejná touha žít ve zdravé a hrdé společnosti založené ne snad nutně na lásce, ale nepochybně na pravdě,“ uzavřel počítačový dvojník prezidenta svůj projev k 17. listopadu. Potom už se místo Zemana objevil jemu podobně stylizovaný herec Jan Vlasák, který v navazující větě podotkl, že se nacházíme v bezvědomí, kde se pravda mění na lež mrknutím oka.

Expert: Nejsme připraveni. Všichni si musíme začít dávat pozor

Za videem stojí televize HBO, která takto láká na svůj seriál. „Slova použitá v tomto videu jsou smyšlená a vkládaná do úst skutečným osobám jako ukázka možnosti šíření fake news a manipulace s pravdou,“ uvádí u videa.

Prezident Zeman už v jednom falešném videu figuroval. Ukazovalo ho, jak srdečně pomáhá stařence při návštěvě Číny. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že nejde o skutečné záběry. Dosud se ale nepodařilo objasnit, kdo za videem stojí.

Falešný Obama i Putin

Miliony lidí v minulosti zmátl projev bývalého amerického prezidenta. Opět šlo o práci počítače, který vytvořil nerozeznatelnou kopii Baracka Obamy. Na internetu se taky objevilo video ruského prezidenta Vladimira Putina, který se raduje z toho, že se mu povedlo zařídit vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách. Šlo o přiznaný vtip.

O legraci nebo osvětu ale rozhodně nešlo u falešného porna, které vyděsilo hollywoodské hvězdy. Herečky Emma Watsonová, Natalie Portmanová nebo představitelka Wonder Woman Gal Gadotová byly v šoku, když zjistily, že na internetu kolují videa, kde se oddávají milostným hrátkám. „V pornoprůmyslu to celé začalo, celebrity je za to začaly žalovat,“ popsal odborník na dezinformace Miloš Gregor.

Podle Gregora se ale dá očekávat, že naprosto vážně myšlená podvodná videa se objeví i v Česku. „Většina odborníků se bojí toho, že to je směr, kterým se budou teď ubírat dezinformace. Já to vnímám jako výzvu k tomu, že budeme muset více přemýšlet o těch videích. Už jsme se naučili, že co je napsáno, nemusí být pravda. Budeme se muset naučit i to, že ani to, co je natočeno na videu, nemusí být pravda,“ řekl expert z Masarykovy univerzity Blesk Zprávám.

Sledovat zdroj informace je čím dál důležitější. Lidé by si měli hlídat, jestli čtou zprávy na ověřených webových stránkách, nebo naopak třeba z neznámých e-mailů. Videu se ale jednoduše snadno věří.

„My Češi na to připraveni nejsme. Nicméně není na to připravený ani zbytek světa,“ přiznal Gregor. Lidé si na videa podle něj začnou dávat pozor, až se opravdu něco stane. „Až se to objeví v nějaké kampani a poškodí to neprávem kandidáta nebo to naopak někomu neoprávněně pomůže. A nebude hned jasné, že to bylo falešné, začne se to brát vážně,“ prorokoval.

Odborník: Obrana zatím chybí

Ve světě už se začalo pracovat na tom, aby chytré technologie dokázaly podvodná videa odhalit. „Ve Spojených státech jsou pravidelně vypisovány granty pro ty, kteří přijdou s nějakým mechanismem a algoritmem nebo programem, který dokáže tyto takzvané deepfaky poznat. Bývají tam odměny až dva miliony dolarů (přes 46 milionů korun),“ popsal Gregor. Za tři roky práce se ale dosud nikomu nepodařilo vymyslet nic, co by bylo spolehlivé.

Podle experta se zatím musíme chránit sami. „Například pokud uvidíme na facebooku nebo youtube video od anonymního zdroje, měli bychom počkat, jestli politik sám potvrdí, že něco takového řekl. Nebo než novináři potvrdí, že mají ověřené z několika zdrojů, že to politik opravdu řekl,“ vysvětlil.

Zneužili už i Okamuru, který nabádal k euru

Na to, kdy je dobré zbystřit, upozorňuje i falešné video s místopředsedou Sněmovny Tomiem Okamurou. Politik, který touto formou často zdraví své fanoušky, říká, že chce zavést euro, protože jinak bude válka a rozpadla by se Evropská unie, což by bylo špatně.

Z hlediska odhalování manipulací video testuje, kdo si všímá detailů. Tomio Okamura zde říká o svém hnutí, že se jmenuje SSPD, na klopě má hákový kříž. Za sebou má fotografii, jako by byl prezident, a sedí před dveřmi na toaletu. „Autoři tam nechali spoustu indicií. Je to příklad toho, že my budeme muset přemýšlet nad tím, jestli je možné, aby Tomio Okamura měl takový projev ve prospěch EU a eura, když víme, že v jiných případech je až radikálně kritický,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy Gregor.

To, na čem dřív pracovala velká filmová studia, nyní zvládá jediný počítačový program. V některých videích lze poznat třeba mírně nepřítomný pohled. Dnes už ale mohou být téměř dokonalá. Vyrábí se pomocí fotek a videí, na kterých je člověk skutečný. Existují i mobilní aplikace, které se využívají hlavně pro vtípky, ty ale věrohodné video uživateli nevytvoří.