Když Soukupova televize Barrandov na podzim představovala nový seriál Čechovi, slibovala pořad plný hvězd, který bude českou obdobou slavného amerického seriálu. „Již brzy budeme u nás mít „český Dallas“, rodinnou ságu Čechovi,“ napsala v oficiálním prohlášení televize s tím, že se u amerického fenoménu režisér Tomáš Magnusek inspiroval.

Pořad ale závratné úspěchy jako americká sága nesklízí. V Česko-slovenské filmové databázi má hodnocení na pouhých 17 procent a diváci ji ho označují za „odpad“.

Teď se ale do seriálu opřela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která všechny stanice kontroluje a hlídá, zda dodržují zákony. Za různá pochybení může udělovat pokuty nebo dokonce odebírat licence. Na svých posledních dvou zasedáních se věnovala televizi Barrandov i České televizi.

Problém se objevil hned ve třetím díle. „Pořad Čechovi obsahoval vulgarismy či nadávky „průse*ů“, „dě*ku“, „ty v*le“, „p*del“, „pí*a“ a „sra*ky“,“ uvedla Rada a doplnila i přesné časy, kdy nevhodná slova padla. Ve stejném seriálu ještě padal podle upozornění rady slovní spojení „hloupá pí*a“, „meleš sra*ky“ a „pojď mě radši vykouřit“.

Ve čtvrtém díle se v nadávkách pokračovalo. Radě tentokrát vadila slova „ču*ákem“, „deb*l“, „deb*lové“, „deb*lský“, „p*del“ a „ču*áci“. V takových případech rada stanoví sedmidenní lhůtu na nápravu.

„V těch dílech, které už byly odvysílány to už nejde, zpět v čase se vrátit neumíme,“ řekl výkonný ředitel vydavetele TV Barrandov Empresa Media Daniel Köppl pro Blesk Zprávy. Na upozornění reagovali tím, že takovým pochybením do budoucna zamezí. „Od té doby všechny věci pípáme,“ dodal k seriálů, který vystřídal hrané dílo šéfa firmy. V Soukupově seriálu Premiér se podle Rady sprostá slova objevovala také.

Víc než třicet případů sprosťáren na ČT

V řadě sprostých slov ale tentokrát televizi Barrandov předčila Česká televize. V seriálu Princip slasti Rada našla ještě více vulgarismů. Těmi se hemžil hned první díl, kdě zaznělo „zas*aná“, „do p*dele“, „do haj*lu“, „ku*va“, „ku*evská“, „šu*ám“ a „za p*delí“.

V druhém díle pořadu se kromě některých už zmíněných přidalo ještě „blbá piz*a“, „nas*anej“, „ču*ka“, „dě*ka“, „zm*de“ a „hov*do“. Třetí díl byl opepřený slovy „ku*va“ a „šu*ám“, ve čtvrtém se pokračovalo slovy jako „šu*áš“, „haj*la“, „jeb*o“, „kund*čku“, „pa*chant“, „ku*va“, „ču*áka“, „ku*du“, „se*u“, „piz*y“, „dě*ka“ a „pos*aném“.

I v pátém díle seriálu Princip slasti vulgární slova nechyběla. Na obrazovkách veřejnoprávní televize se tak objevili herci, kteří použili například výrazy „v p*deli“, „na ho*no“, „ku*va“ a „do pi*i“.

Česká televize poslala dotaz Blesk Zpráv na vyjádření právnímu oddělení, během pátku neodpověděla.

I přesto, že je takové jednání protizákonné, ani jedné z televizí pokuta nehrozí. „Za porušení tohoto ustanovení může Rada vydat provozovateli upozornění na porušení zákona o vysílání, nikoliv však uložit finanční sankci,“ uvádí RRTV. Verze s vulgarismy mají obě televize ve svých internetových archivech, na internet se totiž vysílací zákon nevztahuje.

Nadávky pouze v umění a v noci

Podle zákona můžou v televizi a rádiu zaznívat sprostá slova jen pokud jde o umění. „Provozovatel vysílání je povinen nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné,“ specifikuje zákon 231/2001 Sb.

Oba seriály navíc běžely v hlavním vysílacím čase, tedy po osmé hodině večerní. V takovém čase by to ale neprošlo ani umělcům, kteří by do svých děl vulgarismy zakomponovat mohli. I pro taková díla jsou totiž pravidla. „Taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne,“ odkazuje se ve vyjádření Rada na Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání.