Krátce po narození dcery v roce 2014 se Marek Vosecký dozvěděl, že jeho dítě trpí nevyléčitelnou genetickou nemocí - cystickou fibrózou. Pacienti se s touto chorobou, která postihuje zejména dýchací a trávící ústrojí, dožívají průměrně 38 let. Marek začal přemýšlet, čím by lidem s cystickou fibrózou zlepšil život. A hlavně zvýšil věk, kterého se dožívají. Spolu se svým kolegou, který se sám s nemocí potýká už 37 let, vymyslel speciální mobilní aplikaci. Ta není určená jen pro jeho dceru, ale hlavně pro teenagery s touto nemocí.