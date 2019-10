Vypadá to, že si našli nový cíl. Odpůrci očkování se po dětech začínají soustředit na domácí mazlíčky. Jak uvedl web deníku Telegraph, v Británii klesla proočkovanost koťat ze 70 na 65 procent. Světová zdravotnická organizace (WHO) plánuje, že v roce 2030 přestanou lidé umírat na vzteklinu po střetu s nakaženým zvířetem. Ti, co odmítají očkování, by ale mohli výrazně zamíchat kartami. Blesk Zprávy oslovily veterináře, podle kterých nová vlna odporu dorazila i do Česka.

Podle údajů WHO zemře ročně na vzteklinu 59 tisíc lidí na celém světě, z toho je 40 procent dětí do 15 let věku. Za většinu poranění může nakažený pes. WHO hodlá v roce 2030 dosáhnout stavu, kdy lidé přestanou na vzteklinu umírat. Ačkoliv je proočkovanost zvířat v mnoha zemích vysoká, odpůrci očkování se začínají ozývat i mezi milovníky psů a koček.

Podle portálu Telegraph klesla v Británii pročkovanost štěnat od roku 2011 z 80 na 75 procent. Nedávné průzkumy ukázaly, že se snižuje i vakcinace u koťat.

Wolfgang Dohne pro Telegraph uvedl, že mezi majiteli domácích zvířat se začíná formovat skupina těch, kteří mají nedůvěru k očkování, stejně jako tomu bylo u očkování u dětí. „Majitelé psů a koček mají navíc přístup k mnoha informacím na internetu, které mohou být zavádějící, nebo založené na nepodložených vědeckých výzkumech,“ řekl Dohne.

Kromě toho se majitelé zřejmě vyhýbají očkování svých mazlíčků, protože považují náklady za neúnosné. Podle odborníka by však měli kromě nákupu hraček, oblečků či pelíšků zohledňovat náklady na zdravotní péči zvířete.

Očkování proti vzteklině přikazuje zákon

V Česku musí být psi ze zákona poprvé naočkováni proti vzteklině mezi 3. a 6. měsícem stáří. „Z dalších chorob, proti kterým by zvíře mělo být naočkováno, jsou psinka, infekční hepatitida a parvoviróza. Do běžných vakcín se navíc přidává i parainfluenza a leptospiróza,“ řekl Blesk Zprávám veterinář Jan Král.

„U koček je rozhodně doporučitelné naočkovat proti panleukopenii (obdoba psí parvovirózy), herpesviróze a kaliciviróze,“ dodal veterinář Král s tím, že vakcín pro zvířata je mnohem více, ale tyto jsou nejdůležitější.

Odpůrci očkování mazlíčků jsou už i v Česku

Český veterinář připustil, že se občas s odmítači očkování setkává. „Nejčastějším argumentem je vysoký věk zvířete, ale rozhodně ne nežádoucí účinky v podobě autismu nebo podobných ‚nesmyslů‘. Ale jedná se obvykle o klienty, kteří chodili pravidelně na očkování po celý život zvířete a nyní se spíš obávají, jestli to jejich zvíře fyzicky zvládne,“ uvedl Jan Král. To však podle něj neznamená, že by v Česku nebyli ti, kteří své mazlíčky nenechávají očkovat.

„Jedná se o lidi, kteří se svým zvířetem na veterinu nikdy nejeli, tím pádem nenechali naočkovat, a proto o nich vůbec nevíme. Troufám si říct, že takových případů bude více na venkově než ve městech. Ale nemyslím si, že by tito majitelé nenechali naočkovat kvůli obavě z nežádoucích účinků. Spíš je to lenost a sebepřesvědčování ve smyslu: ‚Stejně je jenom u boudy‘,“ načrtl odborník.

Lidé ztrácejí obezřetnost

„Lidé si neuvědomují riziko zavlečení chorob ze sousedních států. To, že u nás běžně neumírají zvířata na vzteklinu, neznamená, že neexistuje,“ upozornil Král. I když je na tom Česko s proočkovaností proti vzteklině nejlépe v Evropě, lidé podle veterináře ztrácejí obezřetnost.

„Naštěstí poslední psinková vlna u nás proběhla mezi lety 1989 a 1992, kdy zahynulo 40 procent psí populace. Prostí vztekliny jsme od roku 2004. Jen díky vakcinaci jsme se dostali tam, kde právě teď jsme, a bylo by nezodpovědné riskovat jen kvůli laickému přístupu, neznalosti a dezinformaci majitelů. Ale internet je někdy příliš silné médium,“ posteskl si odborník.