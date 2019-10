Slzy v očích měl pan Miloslav i na projekci dokumentu Z lásky nenávist 3 a na navazující diskusi. Podle jeho výpovědi ho syn tahal po zemi za vlasy a křičel na něj: „Táhni do svýho chlíva, ty s*ině.“

Během rozhovoru se starý pán sice občas zasměje, zavtipkuje, ale působí velmi odevzdaným dojmem. Často mluví o své zesnulé ženě. Nevěří už nikomu a ničemu. Zároveň říká, že to, co jsme viděli v dokumentu, je jen zlomek toho, co si vytrpěl. Na otázku, zda si myslí, že odvysílání dokumentu něco změní, vrtí hlavou.

„Já nevěřím už ničemu a nikomu, ani soudům,“ říká pan Miloslav s tím, že příští týden ho čeká další soud. Syn totiž převedl veškerý majetek na svou tetu, tedy švagrovou pana Miloslava. A ta dala Miloslavovi soudní výpověď z domu. „Tím je můj syn vlastně ze hry. Já doufám, že vyhraju. Zatím jsem všechny soudy vyhrál,“ věří Miloslav.

Při zhlédnutí dokumentu se mu podle jeho slov vše vrátilo. Vztahy se synem prý výrazně ochladly, když zemřela Miloslavova manželka.

Psychický i fyzický teror v rodině

Pan Miloslav dodnes lituje, že dům přepsal právě na syna. Když mu položíte otázku, proč se z domu neodstěhuje, odpoví: „To mi říkají všichni. Ale podívejte se na to z mé stránky. My jsme to s manželkou postavili vlastníma rukama. Je pravda, že můj syn pomáhal, ale já to táhl finančně.“

Kromě fyzického napadání začal syn svého otce různě omezovat. „Jeden čas jsem se myl ve dřezu a pro vodu na splachování vody jsem si musel chodit k sousedce. Občas mi vypne elektriku... Nikomu bych nepřál to, co jsem zažíval já,“ říká Miloslav.

Zpočátku se snažil Miloslav své problémy řešit se sociálkou, kam chodil dva roky. Samozřejmě volal i policii. „Jednou mi syn odpojil vzduchotechniku. Policie přijela, zdokumentovala to, uznala, že je vinný, a tím to skončilo,“ popisuje Miloslav a doplňuje, že podobná situace se opakovala několikrát.

Jeho syn je členem policie, takže Miloslav se rozjel na policejní školu, kde učí, aby situaci probral s jeho nadřízeným. „Byl tam jen zástupce a ten mi řekl, že po pracovní stránce je skvělý a to ostatní je naše rodinná záležitost,“ cituje Miloslav synova nadřízeného.

Pan Miloslav se rozhodl o všem veřejně promluvit, když mu podle jeho slov syn do očí řekl, že dům prodá i s ním. „Řekl jsem, že to ale skončím pod mostem, a on na to: Však tam nebudeš sám,“ popisuje smutný otec.

Na konci dokumentu Miloslav říkal, že jediné, co chce, je úcta a slušnost ke stáří. Ale od syna to prý nečeká. „Více mi vadí, že se rozbíjí můj vztah s vnukem. Toho jsme s manželkou prakticky vychovali,“ říká Miloslav a opět má slzy v očích.

Miloslav: Láska k dětem je slepá

Pro zveřejnění příběhu se rozhodl i proto, že chtěl říct lidem, kteří chtějí převést svůj majetek na děti, aby si to nejdříve rozmysleli.

„Vím, že láska k dětem je slepá. Každý si zřejmě řekne „moje děti takové nejsou." Ale jakmile jde o majetek...,“ Miloslav se odmlčí. Co by poradil těm, co jsou v podobné situaci jako on, neví. „Na sociálku je zbytečné chodit, na policii taky... Neporadím. Jedině to, že pokud jste naživu, tak nepřepisujte svůj majetek na nikoho,“ uzavírá pan Miloslav.

Jste senior či seniorka a máte pocit, že vás někdo týrá, ať už fyzicky nebo psychicky? Obraťte se na neziskovou organizaci Život 90.