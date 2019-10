Česká televize uvede v úterý večer další dokument z cyklu Z lásky nenávist. První se věnoval pětici týraných žen, druhý týranům mužům, třetí nese podtitul Domácí násilí na seniorech. Tvůrci představí čtyři příběhy rodičů, na které vztáhli ruku jejich vlastní potomci. Senioři se často stydí a kladou si za vinu, že své děti špatně vychovali a psychické i fyzické násilí se tak táhne dlouhá léta. Oběti v dokumentu poukazují na to, že mají problém dovolat se jakékoliv pomoci.

Dokument přinese otevřené výpovědi o tom, jak se z milovaného a léta opečovávaného dítěte stane nepřítel, i o trnitém překonání strachu, studu a bezmoci.

První týranou seniorkou je paní Marta, která vede sedm let spor s dcerou ohledně domu. Její dcera a zeť jsou navíc ve vedení Třineckých železáren.

Pan Miloslav žije už léta v domě, který postavil vlastníma rukama. Spolu s ním tam žije i syn, který je členem Policie ČR. Miloslav udělal zřejmě tu chybu, že dům na svého syna přepsal. Ten svého otce několikrát fyzicky napadl.

Pan Jiří už delší dobu bojuje o návrat své babičky Květy do rodinného domu z domova důchodců. Tam se dostala poté, co ji začal týrat její nejmladší syn.

Paní Jana dlouhá léta zažívala týrání ze strany svého syna. Nyní žije sama, nikoho nemá.

Milana roky týrala manželka. Útočila na něj šroubovákem, hrozila mu zabitím

Seniory zklamali ti, které nejvíc milovali

Dokument poukáže i na to, že stejně jako u každé formy domácího násilí je obrana komplikovaná, protože není snadné prokázat to, co se obvykle odehrává doma za dveřmi a za naleštěnými fasádami navenek spořádaných domácností. Zdá se, že prolomit bludný kruh formulace „tvrzení proti tvrzení“ je často téměř nemožné.

Senioři tak zůstávají často sami s pocitem, že je zklamali ti, které nejvíce milovali.

Dokument Z lásky nenávist 3 uvede ČT2 dnes ve 20:55

Ve středu 9. října v 15:00 můžete sledovat rozhovor s režisérkou dokumentu Ivanou Pauerovou v pořadu Epicentrum.