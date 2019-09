„Lezly z něj kosti,“ popsali sousedi brutální týrání seniora. V Česku jich trpí až pětina

V souvislosti s důchodovou reformou se mluví především o růstu penze a o věku, kdy člověk do „podzimu života“ vstoupí. Málo se ale podle expertů mluví o nebezpečném trendu - rostoucímu počtu týraných seniorů. Urážky, manipulace a věty typu „proč už jsi neumřel“ jsou každodenností pro 20 % lidí v důchodovém věku. Vedoucí krizové liky Senior telefon František Horák Blesk Zprávám popsal otřesné případy, mimo jiné i zanedbaného muže, kterého nalezl soused v promočené posteli a vyhublého na kost, zatímco jeho vlastní manželka za dávky určené na jeho péči utrácela v hospodě.

„Soused nám zavolal, že žena týrá svého muže. Dostatečně o něj nepečuje, i když bere příspěvky a jen se chodí nalejvat do hospody. Jednoho dne tak, údajně otevřenými dveřmi, zahlédl muže, jak se válí v promočené posteli. Prý „hotový koncentrák, jak z něho lezly kosti ven“. Často prý i slyšel zoufalé volání zevnitř domu,“ popsal Blesk Zprávám Horák, který se s podobnými případy setkává téměř denně.

Češce (84) řekli o vyšším nájmu, srdce to neuneslo. Experti bijí na poplach

Žádné případy týrání podle Horáka nedopadají zcela šťastně. Senior si totiž do budoucna odnáší velkou ránu, která se nehojí. Především pak, pokud je pachatelem někdo z rodiny, protože to zanechá jizvy v duši klienta i celého zbytku rodiny.

„Navíc ona záchrana klienta se z našich zkušeností neděje tak často, protože klienti tuto záležitost nechtějí řešit oficiální cestou přes policii, intervenční centra, soud. Cítí za vzniklou situaci stud, výčitky, a nechtějí nikoho z rodiny oficiálně obviňovat,“ dodává muž, jenž vede krizovou linku pro seniory. Loni se na linku dovolalo kolem 9 tisíc lidí, z toho se 100 případů týkalo právě týrání.

Statistiky linky uvádí, že v 56 % případů je tyranem dítě důchodce nebo vnoučata. Ve 26 % je pak onou lidskou hyenou partner, jako tomu bylo i v případě nešťastného souseda. Případ zanedbaného muž se dostal na Odbor sociálních věcí a druhý den po ohlášení hrůzného nahlédnutí do vnitra domu odvezli starého pána do nemocnice a následně do Domova se zvláštním režimem. Senior tak zůstal osamělý a s traumatem, jeho manželka jej přišla navštívit jen dvakrát.

Týrání, za které je zodpovědná například ošetřovatelka není tak běžné. Podle experta se jedná o asi 5 % případů. (ilustrační foto.) | Profimedia

Věk odchodu do důchodu se zvýší na 66 let? Změna míří na Husákovy děti, Babiš je proti

Urážky, řev a zanedbání péče smutně vítězí

Jiný příběh zase mluví o dceři, která své matce neustále vyhrožovala, že pokud nebude zticha, tak jí „šoupne někam do důchodáku". Údajně svou matku neustále slovně urážela a upozorňovala na její neschopnost. Dceři se plán nakonec povedl a nešťastnou zlomenou ženu umístila z jejího bytu do Domova pro seniory.

Právě slovní vyhrožování, upozorňování na nedostatky, na zbytečnost života a urážky typu, kdy děti dávají přímočaře najevo, jak se jim dělá špatně, protože jejich rodič smrdí, mlaská nebo srká, ve smutném žebříčku vítězí. Blesk Zprávám to objasnila bývalá kriminální psycholožka Alena Plšková

Její slova potvrzuje i Horák. Psychické násilí hraje roli ve 49 % případů, zanedbání péče ukrojí 12 % a fyzické násilí se objevuje ve 27 % případů. Fyzické násilí podle expertů není častější proto, že je lépe viditelné, především pak při návštěvě lékaře.

„Často se objevují výhrůžky, že pokud senior neposkytne svůj důchod, nebo nepřepíše majetek, tak jej rodina už nikdy nenavštíví nebo mu nepomůže – například ve chvíli kdy si neví rady například se zapnutím televize. Senioři pak problémy bagatelizují: „To je dobrý, on je syn hrozně zaměstnaný. Já mu jen přidělávám starosti,“ říkají pak,“ zmiňuje dále Plšková.

Politici na dovolené: Kdo ukázal vnady, kdo vyrazil k moři a kdo byl bez signálu?

Uvádí i formy týrání jako je zamykání toalety, schovávání léků, odpojování telefonů či vylévání horké polívky do klína - samozřejmě omylem.

Týraných je více, Maláčová o problému ví

Příběhů o seniorech, kteří se na sklonku života potýkají s takovýmto problémem spíše přibývá. Problémem ale je, že podle Horáka se o 80 % případů nikdy nedozvíme. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se pak celosvětově s nějakým druhem týrání potýká každý šestý senior.

Ptaly jsme se psycholožky, co způsobuje, že případů, alespoň těch ohlášení, přibývá. „Novým fenoménem je tzv. sendvičová generace - kdy se rodina stará o nezletilé děti i seniory. Tito lidé kolem sebe vidí, jak ostatní jezdí na dovolené, dělají kariéry, zatímco oni jsou uvázaní u péče, která vlastně nikdy nepomine,“ uvádí jeden z důvodů Plšková.

Frustrace lidí pak vede k přetížení, slovním výbuchům a může to vyústit právě i k fyzickému napadení. Důchodci jsou navíc lehkou obětí. „Je to skupina více ovlivnitelná, manipulovatelná a nedokáže se zdravě proti násilnému jednání ohradit z důvodu své křehkosti, není již tolik síly, musí být přeci vděčni, že se někdo najde a pečuje o ně,“ vysvětluje Horák.

Fyzické násilí nepatří k nejčastějším, jelikož je příliš vidět (Ilustrační foto.) | Blesk:Zbyněk Schnapka

Aby se situace zlepšila, je důležité podle expertů hlavně provádět pravidelnou osvětu a edukaci. Důchodci se totiž nesmí bát říci si o pomoc a je zapotřebí, aby se vzdali pocitu vlastního selhání u výchovy nebo vztahu s partnerem.

Některé případy by se daly smazat z povrchu zemského zlepšením podmínek pro seniory. Na řadě z nich pracuje už ministryně Jana Maláčová (ČSSD) v důchodové reformě. „V ČR se mluví jen o důchodech, ale spolu se stárnoucí populací se to bude dotýkat dalších oblastí. Je potřeba změnit stav ve zdravotnictví, v sociálních službách, bezbariérovosti a v oblasti lidských práv,“ zmínila ministryně Maláčová v souvislosti s projednávanou důchodovou reformou.

Pro pomoc ale mohou senioři, nebo známí, kteří si všimnou podezřelého chování svého souseda volat už nyní. K dispozici je SENIOR TELEFON 800 157 157 (nonstop) LINKU SENIORŮ ELPIDA800 200 007 (8 – 20 h) LINKU BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ (pro oběti domácího násilí) 116 006 (nonstop).

O víkendu 4. a 5. 10. 2019 proběhne v Paláci Žofín a v jeho okolí také Den Seniorů organizace Život 90, kde mohou starší lidé najít pochopení, ale i inspiraci k tomu, co tzv. na stará kolena doma dělat.