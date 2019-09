Nefalšovaná válka donedávna probíhala na internetové encyklopedii Wikipedia. Vtipálci neustále upravovali texty o třech předních politicích a vkládali do nich nepravdivé až urážlivé formulace. Zažívaly to profily prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy SPD Tomio Okamury. Všechny tři museli správci tzv. polozamknout, přičemž naposledy to odnesla záložka Okamury. Míra vandalismu byla příliš vysoká.

Pohled na profily zmíněných politiků v minulosti přinášel nejrůznější pokusy o žerty. U prezidenta se například lidé mohli dočíst, že je to „známý alkoholik a deb*l“, u Babiše zas zaznělo, že se jeho matka angažovala v lidových soudech. „Výživný“ byl i profil Okamury, kde například v jednu chvíli visela formulace: „Trpí demencí nejvyššího stupně. Průměrné IQ jeho voličů je 17. Má časté a vysoké horečky. Kritizuje vlastní lidi a otáčí se jak holub na báni.“

Nic z uvedeného není pravda a na Wikipedii se to objevilo jen krátce. Editoři vždy text rychle vrátili do původní podoby. Vyžadovalo to ale tolik úsilí, až se nakonec profily musely omezit tak, že do nich mohou vkládat informace jen ověření uživatelé. Někdy se totiž v textech vedle očividných vtipů objevila i politická agitace, například k Okamurovi lidé vložili de facto popis programu SPD.

Superboháč Babiš, „kulak“ Filip a Bartoš v paneláku: Šéfové stran přiznali milionové majetky

Může to představovat problém proto, že mnoho lidí využívá Wikipedii jako zdroj informací pro svoji práci – včetně studentů a učitelů – a zapomíná na fakt, že nepravdivý údaj se tam skutečně může objevit, byť jen chvíli. A pak se může šířit dál. Zatímco něco lze identifikovat ihned jako fámu, některá tvrzení, jako o Babišově matce v lidových soudech, jsou hotové dezinformace, které si našly cestu i do médií. Začalo to přitom jen vandalem na Wikipedii.

Texty o politicích nesmí upravovat jejich PR týmy

Seznam článků, na které zvýšeně útočí vandalové, se průběžně mění, jak poznamenal Vojtěch Dostál - člen rady Wikimedia Česká republika, organizace, která spravuje internetovou encyklopedii. Ze současných politiků jsou takto ošetřeny právě profily Zemana, Babiše a Okamury, a pak články o Tomáši Garrigue Masarykovi, Baracku Obamovi a Josifu Vissarionovičovi Stalinovi. V zahraničí je to například text o Donaldu Trumpovi, kterému často lidé měnili profilový obrázek za fotografii přirození.

„Vandalismus obecně je na Wikipedii poměrně častý jev, i když všimnout si ho pro čtenáře není snadné, protože drtivá většina nesmyslů je v řádu minut navrácena do původního stavu. Denně to jsou i desítky případů na české Wikipedii,“ zmínil Dostál. „Málokdy se ovšem stává, že by cílem bylo skutečně někoho pošpinit. Odlišoval bych „experimentování“ a legrácky od pokusů vnést například nějakou zákeřnou pomluvu či lež - to se stává vzácněji,“ dodal.

Babiš má velkou radost: V kauze Čapí hnízdo končí stíhání premiéra i jeho Moniky

U politiků je podle něj při editací článku třeba myslet právě na to, aby k nim lidé nevkládali své názory. A už vůbec si je veřejní činitelé nesmějí upravovat sami nebo prostřednictvím svých PR týmu. „Na všechno se dříve či později přijde a je to pro politiky velká ostuda,“ říká český zástupce Wikipedie.

Existují dokonce případy, kdy se politici snažili své biografie dostat na encyklopedii násilím nebo pomocí právních prostředků. „Tyto žaloby nemají šanci na úspěch a chtěl bych před nimi varovat. Pokud má kdokoliv problém s kteroukoliv informací na Wikipedii, doporučujeme, aby se obrátili na naši komunitu. Nad každým článkem je odkaz na diskuzi k článku, kde je možné přehledně popsat daný problém a někdo se určitě vyjádří,“ doporučil Dostál.

Jak funguje Wikipedie

Wikipedie je založena na komunitě, je to nevýdělečný projekt. Příspěvky v encyklopedii tvoří dobrovolní přispěvatele, kteří se mezi sebou navzájem kontrolují. Povolení zamykat články mají správci, tedy uživatelé s technickými oprávněními. Tyto pravomoci jim na základě důvěry propůjčuje komunita wikipedistů.

Stránka v dnešní době existuje v 270 jazykových mutacích, čeština je jedna z nich. Největší množství textů existuje v anglickém jazyce. Některé články vznikají pomocí automatického překladače.