Češi radši dál kupují levné potraviny, na bezpečnost nehledí. Sdružení: „Smutný příběh“

Češi se příliš nezajímají o bezpečnost potravin, důležitá je pro ně hlavně cena. Vyplývá to z průzkumu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který byl proveden mezi všemi státy Evropské unie. Češi se navíc v porovnání s ostatními ocitli v zájmu o to, co jí, třetí od konce, za námi jsou jen Italové a Maďaři. Podle Ministerstva zemědělství se zajímáme o bezpečnost potravin, až když je konkrétní nebezpečný produkt odhalen dozorovými orgány. Diskuze o dvojí kvalitě potravin ale nutí Čechy zkoumat, odkud zboží pochází.