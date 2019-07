Češi holdují kloubní výživě pro koně. Odborníci varují před problémy s trávením

Jednou z těch, kdo si kloubní výživu určenou pro koně pochvalují, i konzultantka v marketingu Vanda (52). „I přes to, že hodně chodím se psem na procházky, začaly se ozývat kyčle a palcové klouby, prý startující artróza. Drahé vitamíny a drinky moc nepomohly. Nyní jsem dobrala tříměsíční dávku Gelorenu. Momentálně dodržuji dvou měsíční pauzu a už se těším, že zase začnu brát,“ popsala žena z Prahy pro Blesk Zprávy.

Vanda si dává dávku pro malé hříbě

Přípravek doporučila Vandě kamarádka a dává si jednu tabletu denně, což je dávka pro malé hříbě, jak si přečetla v příbalovém letáku. Výsledek se dostavil na konci třetího měsíce. „Přišla opravdu znatelná úleva. Vím, že má přípravek odpůrce, ale za mě želatinová kostička neobsahuje nic, co škodí a ani nechutná špatně. Kyselina hyalurová vyplní vrásky a Chondroitin je stavební kámen chrupavek a kostí,“ zmínila.

Státní ústav pro kontrolu léčiv užívání kloubní výživy pro zvířata ale nedoporučuje. „Přípravky určené pro použití u zvířat nebyly testovány na lidech a nejsou tím pádem známé účinky v lidském organismu,“ upozornila tisková mluvčí ústavu Barbora Peterová. Lidský trávicí trakt má odlišné vstřebávání látek než ten koňský, kterému je uvedený léčivý přípravek přizpůsoben, upozornila.

„Obecně platí, že veterinární přípravky obsahují jiné ochucení i pomocné látky na podporu trávení. Nebezpečí představuje i dávkování. Nutně totiž nemusí platit přepočet dávky z hmotnosti člověka na hmotnost jednotlivých druhů zvířat a rovněž četnost aplikací bývá často rozdílná,“ doplnila Peterová. Mluvčí zmínila i to, že je na zvážení ošetřujícího lékaře, potažmo samotného pacienta, jak vyhodnotí poměr přínosu a rizik při užívání preparátů, které nejsou určeny pro humánní použití.

Primark v Praze bude „obrovský“. Expert zmínil ceny i strach konkurence

Firma Contipro, která Geloren v Česku vyrábí, pro Blesk Zprávy připustila, že zájem lidí o přípravek pro zvířata nemohla přehlédnout. „Máme spoustu pozitivních ohlasů, že Geloren lidem pomáhá, ale my jsme ho vyvinuli pro koně. Proto ho lidem nedoporučujeme. Je to veterinární produkt, konkrétně krmivo,“ uvedl tiskový mluvčí firmy Ondřej Jireš. Dodal ale, že v přípravku nejsou škodlivé nebo nezdravé látky.

„Všechny suroviny obsažené v Gelorenu se běžně nacházejí v potravinách. Přece nechceme, abychom koním způsobili nějaké zdravotní problémy. Naopak jim chceme zdravotně pomoci,“ uvedl Jireš.

Konkurenční firma Alavis vyšla lidem vstříc. „Vyrábíme dva druhy kloubních přípravků. První je veterinární, máme verzi pro kočky, psy a koně, druhý se jmenuje Alavis Maxima a je určen pro lidi. Ke konzumaci koňské kloubní výživy lidmi se nechceme dále vyjadřovat,“ sdělil Luděk Gala z marketingového oddělení výrobce.

Veterinář upozorňuje: Je nutné přepočítat si dávku

Naopak výrobce Gelorenu lidskou verzi přípravku nechystá. „Naši firmu živí prodej kyseliny hyaluronové, nejdůležitější složky kloubní výživy, a nechceme konkurovat firmám, které od nás tuto surovinu odebírají. Ve veterině tolik odběratelů nemáme, proto děláme vlastní kloubní výživu pro koně a pro psy. Nemáme zájem vstupovat na trh humánních doplňků stravy,“ vysvětlil Ondřej Jireš.

Kvůli „únavě“ nedojdou ani na nákup. Lenka (36) promluvila o syndromu i posměšcích

Podle koňského veterináře Michala Nováka z Královéhradeckého kraje zatím žádné studie nepotvrdily, že by kloubní výživa pro koně byla nebezpečná pro lidi.

„Vím, že jaterní testy prováděla jedna česká hepatoložka a zjistila, že nebezpečí nehrozí, ale je nutné přepočítat dávkování tak, aby odpovídalo váze člověka. Máme přeci jiné zažívání než kůň. V zažívacím traktu koně se to zastaví, ale námi to projde. My užitečné látky tak rychle nevyužijeme jako on, jsme všežravci a náš trávicí systém funguje rychleji,“ vysvětlil veterinář. Řekl i to, že ve svém okolí má několik lidí, kteří Geloren dlouhodobě užívají a vedlejší účinky se nedostavily.

Více těžkých kovů než je pro člověka vhodné

Kloubní výživu pro koně nezatracují ani někteří lékaři. „Rozdíl mezi kloubní výživou pro lidi a pro zvířata je v množství látek v přípravcích. V kloubní výživě pro zvířata je těchto léčivých látek mnohem vyšší dávka. Konzultoval jsem danou problematiku s kolegyní z farmacie. Řekla mi, že některé přípravky pro zvířata obsahují větší dávky těžkých kovů než je doporučená hodnota pro lidi. Obecně se jedná o čistotu přípravku,“ uvedl pro Blesk Zprávy fyzioterapeut Petr Kott. Podle něj se liší i názory ortopedů.

„Je to v podstatě půl na půl. Někteří to doporučují a někteří si myslí, že to nepomáhá. Podotýkám, že toto tvrzení nemám vědecky potvrzené, jde jen o názor lidí z oboru. Nicméně znám řadu lidí, kteří tyto přípravky užívají, dokonce jsou mezi nimi i sami zdravotníci,“ řekl Kott.

Klouby bolí až 50 % Čechů. Co je příčinou a jak se bolesti co nejrychleji zbavit?

Ministerstvo zdravotnictví: Rozhodně to nedoporučujeme

Kdo užívání preparátů pro zvířata nedoporučuje, je ministerstvo zdravotnictví. „Uváděná řada preparátů určených pro kloubní výživu zvířat patří do kategorie veterinárních přípravků, nikoliv veterinárních léčivých přípravků. S ohledem na skutečnost, že veterinární léčivé přípravky a veterinární přípravky jsou určeny pro použití a podávání u zvířat a že účinnost, bezpečnost a kvalita byly prokázány u zvířat, ministerstvo jejich použití v humánní medicíně nepředpokládá a rozhodně nedoporučuje,“ okomentovala mluvčí resortu Gabriela Štěpányová.¨