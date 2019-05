Kvůli „únavě“ nedojdou ani na nákup. Lenka (36) promluvila o syndromu i posměšcích

„V očích veřejnosti CFS vypadá tak, že člověk pospává, zejména v práci nad počítačem, a za to dostává invalidní důchod. Přitom povinné diagnostické kritérium je ne osvěžující spánek,“ pobuřuje se Lenka. Právě ne osvěžující spánek a neustálý pocit únavy, který trvá alespoň půl roku, je jedním z hlavních příznaků CFS. Jako další určují odborníci depresivní ladění, bolesti kloubů a svalů, zduřelé uzliny a další.

Lékaři podle Lenky mluví o syndromu v jeho pravém světle a za poslední tři roky se o onemocnění mluví dostatečně, problémem ale je, že v lidech přetrvávají ty nesprávné informace. „Málokdo si odpustí se únavě posmívat slovy: „To mám taky, hlavně v pondělí ráno,“ dodává.

Onemocnění přitom přirovnal imunolog, onkolog a vedoucí lékař kliniky Cellthera Jaroslav Michálek k následkům, které má člověk po jiných chronických infekčních onemocněních. „Například následky boreliózy nebo infekční mononukleózy mohou mít podobný průběh jako chronický únavový syndrom,“ míní odborník na regenerativní medicínu.

Z hodiny na hodinu „lenochem“

Lence se změnil život doslova z hodiny na hodiny. „Před cca 7 lety se mi náhle začalo dělat zle během běžného pracovního dne. Jednodušeji to připomínalo stav při těžké chřipce – tělesná slabost, chorobná vyčerpanost i kognitivní paralýza (neschopnost přemýšlet, soustředit se), bolest svalů, kloubů a pokožky. Celkový pocit teploty, zimnice,“ svěřila se Blesk Zprávám se svým příběhem žena, která vykonává ani ne 50 % z aktivit, na které byla zvyklá.

Podle ní udělalo „škodnou“ samotné označení „únavový“, protože to o podstatě onemocnění tolik nevypovídá a míchalo to různé druhy únav do stejného pytle. „Pacienti bývají nepředvídatelně nebo trvale vystaveni bolesti. Většina pacientů na tuto bolest nedostává tlumící léky kvůli vžité představě, že bolesti jsou psychosomatického původu, a pacientovi je doporučeno si „to tak nebrat.“ Já jsem nikdy žádný lék na bolest od lékaře nedostala, i když jsem o něj prosila. Tak „neberu“,“ pokračuje Lenka.

Také byste chtěli být raději v posteli, nebo svobodně běhat po světě? | Lenka

„Těžkým příznakem je extrémní nausea (podobné mořské nemoci) a zvracení. Omezující je i tzv. mozková mlha, jinými slovy těžký kognitivní deficit, který se týká paměti, vyjadřování i logického uvažování,“ dodává žena, která se sama věnuje osvětě tohoto onemocnění, které je označováno modrou stužkou. Ostatním pacientům poskytuje oporu hlavně v pochopení a předává si s nimi zkušenosti o lékařích.

Právě vhodný lékař je pak podle námi osloveného experta hlavním bodem léčby. „Je důležité, aby člověk skutečnou pomoc opravdu hledal a nebál se ulevit z požadavků na pro něj nejcitlivější a nejemotivnější přístup. Špatně zvolený lékař, který pacientovi nevyhovuje, totiž může nemocného uvrhnout do bludného kruhu frustrace a deprese,“ uvádí Michálek.

Dodává, že nejspolehlivější je navštívit odborníka se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou CFS. Jedná se zpravidla o imunologické pracoviště nebo pracoviště regenerativní medicíny, které navrhne optimální léčebný program šitý na míru konkrétnímu pacientovi. Povětšinou se syndrom léčí pomocí vitamínů, minerálů a v raném stádiu kolikrát jen změnou životního stylu.

„Mně na onemocnění pomáhá, a díky bohu za to, „tradiční léčba“, absolutní klid a relaxace. Nikoliv lenošení, jak se domnívají ti, co bláhově tvrdí, že „to by chtěli taky“. Naopak klidový režim schopný udržet onemocnění na uzdě je tak přísný, že pacienti mají problém ho akceptovat: spočívá v absolutním klidu, ve tmě a tichu bez smyslových podnětů, s celým tělem uvolněným a je nutné zachovat i klidnou mysl,“ dodává pacientka a svěřila se i s příběhem jiných pacientů, kteří například nedokážou ani vyjít nakoupit.

„Většinou se jedná o kombinaci dlouhodobého stresu a špatné stravy s nedostatkem vitaminů, minerálů a dalších mikronutrientů, které si tělo neumí vyrobit. U většiny pacientů nacházíme zejména vliv chronického stresu a nevhodné stravy, u některých může hrát roli také předešlá infekce nebo zánětlivá onemocnění,“ vysvětluje příčiny nemoci Michálek a dodává, že poněkud častěji trpí syndromem ženy, příznaky jsou ale stejné jako u mužů.