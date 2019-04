Pavlína zachránila Míše život, i když ji neznala. Setkaly se po devíti letech

Pavlína z Hradce Králové zachránila život Michaele z Prahy, aniž by ji znala. A trvalo dlouhých devět let, než si mohly konečně pohlédnout do očí. Michaela onemocněla akutní leukémií, když jí bylo 16 let. Ačkoliv si myslela, že po sérií chemoterapií zákeřná choroba zmizí, opak byl pravdou. V registrech se začal hledat vhodný dárce. Tím se stala v roce 2010 právě Pavlína.