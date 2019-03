Matěj (15) se vzácnou leukémií čeká roky na dárce. Pomohl ale zachránit dva životy

Uběhly už tři roky, co byla Matějovi Kučerovi (15) diagnostikovaná leukémie. Vhodný dárce kostní dřeně se ale stále nenašel, a to i přes masivní kampaň jeho i tatínka, díky které se do registru přihlásilo přes 1000 lidí. Pomohla ale dalším dvěma nemocným. K pobízení se tehdy připojil i Blesk. „Každé 3 minuty je na světě diagnostikován další člověk, který onemocněl poruchou krvetvorby,“ upozorňuje ovšem Gabriela Hošková z registru dárců spadající pod IKEM. Dodává, že ve světovém registru dárců je pouze jedno procento populace, což je žalostně málo.