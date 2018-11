Matěj (14) se pere s leukemií, dárce kostní dřeně hledá ale marně. Pomoci můžete i vy

Dva roky trpí leukemií, zachránit Matěje Kučeru (14) ze Spořic u Chomutova může jen transplantace kostní dřeně. Včera byl se svým tátou hostem pořadu Epicentrum na Blesk TV, kde řekli, že se dárce stále nedaří najít. A to přesto, že do registru přivedli již 1043 lidí!

O osudu Matěje Blesk poprvé informoval, když začal jeho táta Jan Kučera žádat Čechy o vstup do registru dárců kostní dřeně. „Za jediný týden, kdy jsme uspořádali dvě akce, se nám povedlo sehnat neuvěřitelných 1043 dárců,“ uvedl. Matějovo krevní dvojče se však zatím nenašlo.

Matěj (14) s leukemií hledá dárce kostní dřeně: 302 lidí mu dalo naději!

Chlapec přesto s nadějí vyhlíží den, kdy bude konečně zase zdravý. „Kvůli nemoci nemůžu sportovat, nemůžu se tolik hýbat. Občas je mi tak špatně, že nemohu ani do školy. V současnosti čekám na dárce a doufám, že se co nejrychleji najde,“ řekl a dodal: „Nejvíc se těším, až si zahraju fotbal.“

Pomozte již dnes

Máte-li chvilku, přijďte pomoci. Nábor dárců do registru kostní dřeně IKEM nejen pro Matěje probíhá dnes v budově Pankrác Myhive House v Lomnického 5 v Praze 4. Přijít můžete kdykoli od 7:30 do 18 hodin. Podmínkami přijetí jsou věk 18 až 40 let, hmotnost více než 50 kg, výborný zdravotní stav a zdravotní pojištění platné v ČR. Test probíhá formou bezbolestného stěru z úst. Více informací naleznete na stránce www.darujzivot.cz