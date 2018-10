Alžbětě zemřel kamarád na leukémii: Hrdinka se rozhodla zachránit další životy

Alžběta vždy přemýšlela, že by darovala kostní dřeň, ale vždy to odkládala kvůli nedostatku času, který věnovala studiu. Pak se ale dozvěděla, že její kamarád onemocněl leukémií. Potkala ho v nemocnici, kde si omylem sedla mezi pacienty, čekající na chemoterapii. To bylo také naposledy, kdy ho viděla. Díky tomu si uvědomila, jak tenká je hranice mezi zdravím a nemocí. Sama vstoupila do Českého národního registru dárců kostní dřeně, a protože dárců je v Česku nedostatek, začala organizovat náborové akce.

Alžběta se o svém nemocném kamarádovi dočetla na Facebooku. To pro ni byl impuls k zapsání do Registru dárců kostní dřeně.

„Potkala jsem ho v nemocnici, kde jsem si spletla oddělení a sedla si k lidem, kteří čekali na chemoterapii. Viděla jsem ho a dodnes mě mrzí, že jsem ho neoslovila, ani jsem ho nepozdravila, on mě ani neviděl. A to bylo naposled. Pak jsem se dozvěděla, že zemřel. To byl prvotní impuls zatím s tím něco dělat,“ svěřila se mladá dívka Blesk Zprávám.

Pro každého čtvrtého pacienta chybí dárce

Alžběta přiznává, že zápis zvažovala už dříve, ale kvůli studiu si neudělala čas do nemocnice zajít. Po kamarádově smrti si začala zjišťovat informace a pročítat statistiky.

„Pro každého čtvrtého pacienta se nenajde dárce, protože v tom registru není. Takže čím více dárců bude, tím je samozřejmě větší šance, že se najde i pro toho čtvrtého nemocného,“ řekla Alžběta a dodává: „Řekla jsem si, že jsem mladá a zdravá a nechci v tom registru ‚jen‘ být.“ Rozhodla se tedy, že okruh dárců rozšíří.

Lukáš zachránil Václavovi život, ale nikdy se nepotkali. Až teď, po pěti letech

„Zapište se někomu do života“

První akci s názvem „Zapište se někomu do života“ zorganizovala na své alma mater – stavební fakultě ČVUT. Akce proběhla v prosinci 2015 a po velkém úspěchu následovala druhá hned na jaře 2016. Alžbětě do současné chvíle povedlo získat do Českého národního registru dárců dřeně 1750 nových potenciálních dárců. Podle statistik se každý 110. zapsaný nakonec skutečně stane vhodným dárcem – potenciálně tak Alžběta zachránila již 16 lidských životů. Nikdy se to ale nedozví přesně, registr je anonymní.

Jak probíhá nábor potencionálních dárců? Bolí odběr kostní dřeně? Cítí se Alžběta jako hrdinka? Zjistíte v její zpovědi: