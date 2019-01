Krušné hory bičuje silný vítr, Boží Dar je znovu odříznutý od světa. Popadané stromy brzdí dopravu

„Oblast je bez elektrické energie, nic tam neuvidí, nejezdí vleky a stromy padají jako sirky. Řádí tam vítr, stromy jsou přetížené a padají,“ popsal situaci vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.

Momentálně je podle božídarského infocentra největším problémem vichřice, která v poryvech dosahuje rychlosti orkánu. „Obalené stromy sněhem a ledem praskají jako sirky. Škody na smrkových porostech ve vrcholových partiích centrálního Krušnohoří budou zřejmě značné,“ uvedl v tiskové zprávě starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Horská služba doporučila, aby se lidé na Božím Daru pohybovali pouze ve městě a nevstupovali kromě lesů ani na okolní pláně.

Aktuální údaje z meteorologických stanic ukazují, že vítr na hřebenech hor dosahoval v posledních hodinách v nárazech až k 20 metrům za sekundu (72 km/h). Nárazy o této síle předpokládají meteorologové i přes den.

Energetici bojují s popadaným vedením

Podle mluvčí ČEZ pro západní Čechy Michaely Jirovcové se výpadky dodávky elektřiny v Karlovarském kraji objevují zejména v oblasti Božího Daru. Energetici mají hlášeny problémy na Božím Daru, v Abertamech, Hřebečné, Ryžovně, v horní části Jáchymova, v Horní Blatné, v Perninku i Potůčkách. „Kombinace těžkého sněhu a silného větru způsobuje pády stromů na vedení. Na odstraňování poruch pracujeme,“ dodala Jirovcová.

Potíže se sjízdností jsou kromě Krušných hor také ve vyšších polohách Slavkovského lesa, kamiony měly problémy vyjet po silnici 230 u Mnichova na Chebsku. V pondělí ráno narazilo do stromu osobní auto na silnici I/64 mezi Hazlovem a Aší, auto se po nehodě převrátilo na bok. Silnice v nižších polohách jsou jinak s opatrností sjízdné.

Uzavřena zůstává kvůli popadaným stromům silnice od abertamské zatáčky směrem na Plešivec. Ze stejného důvodu se nedá projet ani mezi Stříbrnou a Bublavou na Sokolovsku nebo Božím Darem a Klínovcem. Uzavřena je stále také silnice mezi Oldřichovem a Lužcem na Karlovarsku.

V Karlovarském kraji bude dnes podle meteorologů nadále foukat silný vítr, na horách s nárazy až o rychlosti 110 kilometrů za hodinu. Skiareály v okolí Božího Daru kvůli výstraze meteorologů avizovaly, že v pondělí budou mimo provoz, stejně tak areál na Plešivci. Kvůli obavám z možného pádu stromů platí v okolí Božího Daru také zákaz vstupu do lesů.

Silnice první třídy číslo 11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku je kvůli padání stromů pod tíhou sněhu uzavřena pro všechna vozidla. Tvoří se i sněhové jazyky. Počasí komplikuje dopravu i na jiných místech.

Rozbředlý nebo uježděný sníh leží na menších silnících zvláště ve vyšších polohách. Řidiči by měli být opatrní zvláště na v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku a v Železných horách. Místy se mohou tvořit ve sněhu vyježděné koleje.

Uzavírky a výpadky proudu trápí také Krkonoše

Silničáři kvůli popadaným stromům v noci uzavřeli silnici druhé třídy z Černého Dolu do Janských Lázní v Krkonoších. V místě hrozí pády velkých stromů. Silný vítr a sněžení, které vyvracejí a lámou stromy, způsobily na Trutnovsku a Rychnovsku problémy s dodávkami proudu. Vítr by na horách mohl tvořit sněhové jazyky. Na poryvy větru by si měli dát pozor řidiči na dálnici D11.

„V Královéhradeckém kraji jsme k 06:00 evidovali šest poruch na vedeních vysokého napětí,“ uvedla regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Poruchy energetici odstraňují hlavně na Rychnovsku a Trutnovsku. V neděli večer a v noci na dnešek se bez proudu ocitli například obyvatelé Deštného v Orlických horách, Rokytnice, Bartošovic, Orlického Záhoří, Bačetína. Na Trutnovsku poruchy zasáhly Lánov, část Špindlerova Mlýna, Strážné a Vrchlabí.

Na silnicích ve vyšších polohách Královéhradeckého kraje leží rozbředlý či ujetý sníh. Přes noc sněžilo v Krkonoších a v Orlických horách, v nižších polohách pršelo. Teploty se dnes ráno pohybovaly od nuly do tří stupňů Celsia, na horách kolem minus jednoho stupně.

Přes den by měla být v hradeckém kraji proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami. Teploty budou slabě nad nulou, postupně se čeká ochlazování. Večer by se ojediněle mohlo tvořit náledí nebo zmrazky. Vítr by mohl na horách vát rychlostí až 110 kilometrů v hodině.

Na Domažlicku narazil vlak do spadlého stromu

U České Kubice na Domažlicku, nedaleko hranic s Německem, najel v pondělí ráno mezinárodní rychlík do spadlého stromu. Žádná zranění nejsou zatím hlášena. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar. Ve vlaku jelo sedm cestujících a strojvedoucí.

Podle webu Českých drah provoz na mezinárodní trati stojí. Náhradní přepravu zajistí autobusy. Mezinárodní rychlíky Západní expres, které jezdí mezi Mnichovem a Prahou, naberou zpoždění až dvě hodiny.

Událost se stala mezi kilometrem 178 a 175,5 železniční trati. „Došlo k poškození lokomotivy,“ doplnil Poncar.

Z Jablonce odvezli přes osm tisíc tun sněhu. Kalamitní stav končí

Jablonec nad Nisou v pondělí k 9:00 po čtyřech dnech odvolal kalamitní stav prvního stupně. Řidiči mohou nadále parkovat zdarma na městských parkovištích, přetrvávají problémy s údržbou sídlišť. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Markéta Hozová.

„Z města bylo k dnešnímu dni odvezeno celkem 8300 tun sněhu. Parkovací automaty zůstávají až do odvolání vypnuté a samozřejmě i v následujících dnech budeme pokračovat v odklízení sněhu,“ uvedla Hozová. Úklid zkomplikovala obleva. „Sníh je teď mokrý, těžký,“ dodala mluvčí.

Kalamitní stav Jablonec ve čtvrtek vyhlásil, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť.

Jablonec je podhorské město, kde je zimní údržba finančně i technicky náročná. Náklady na jeden den zimní údržby při aktuální situaci jsou až půl milionu korun. Kalamitní stav byl v Jablonci nad Nisou naposledy vyhlášen v polovině ledna 2017, kdy za tři dny připadlo 60 centimetrů sněhu. Nákladní auta tehdy z města odvezla přes 600 fůr sněhu.