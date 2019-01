Silnice jsou sjízdné! Řidiči by měli dávat pozor na rozbředlý sníh a na sněhové jazyky

Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na hlavních tazích leží rozbředlý sníh, dálnice D1 je po chemickém ošetření mokrá. Vedlejší silnice jsou podle silničářů s ujetou vrstvou sněhu krytou posypem. Díky slábnoucímu větru ubylo sněhových jazyků a závějí, které se tvořily od čtvrtečního rána. Podle meteorologů bude dnes na Vysočině znovu sněžit.

„V noci mrzlo, bylo až minus osm stupňů Celsia, sem tam byla sněhová přeháňka, ale ne nic velkého, venku jsme měli asi 110 sypačů, jely skoro všechny,“ řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina Roman Hubený. Podle meteorologů bude na Vysočině po ránu spíš polojasno nebo oblačno a sněžení bude jen ojedinělé. Později se ale obloha zatáhne a bude sněžit v celém kraji.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou stále sjízdné se zvýšenou opatrností. Cestáři varují, že v horských úsecích se mohou na silnicích nadále tvořit sněhové jazyky, v Jizerských horách mohou být vozovky lokálně i zaváté. U mokrých silnic hrozí namrzání, teploty v kraji byly ráno kolem minus pěti stupňů Celsia. Meteorologové očekávají během dne další sněžení.

Jihočeský kraj

Silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Leží na nich zbytky rozbředlého sněhu. Na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Prachaticku fouká silný náporový vítr a podle dispečera Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jana Hausela hrozí sněhové jazyky.

V noci v Jihočeském kraji hustě sněžilo, silničáři jezdili s veškerou technikou, nejvíc na Českobudějovicku, až do druhé hodiny ranní. „Teď srážky nejsou, doupravujeme to, co se podařilo ošetřit přes noc. Silnice jsou rozsolené se zbytky rozbředlého sněhu, upravujeme šířku pluhováním. Sněhu je někde víc, je to rozbředlý mokrý sníh, posolený,“ řekl Hausel. Podle meteorologů bude dnes od odpoledne sněžit v celém kraji.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji pokrývá dnes ráno místy rozbředlý sníh, případně jsou po chemickém ošetření holé a mokré. V některých úsecích navíc namrzají. Ve vyšších polohách leží na vozovkách uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností.

Dopravu v regionu nadále komplikují také sněhové přeháňky, které snižují dohlednost. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Přes den bude zpočátku polojasno až oblačno, ve vyšších polohách s ojedinělým slabým sněžením. Postupně očekávají meteorologové od severozápadu zataženo se sněžením.

Královéhradecký kraj

Na silnicích druhých a třetích tříd v Královéhradeckém kraji leží rozbředlý sníh. Nesolené cesty pokrývá ujetá vrstva sněhu. V Orlických horách mohou být na silnicích sněhové jazyky. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla dnes ráno mokrá a s opatrností sjízdná. Dnes by mělo být v hradeckém kraji oblačno až polojasno, ojediněle se sněhovými přeháňkami. Postupně má být od severozápadu zataženo a na celém území se objeví občasné sněžení.

Jihomoravský kraj

Na silnicích nižších tříd v Jihomoravském kraji leží rozbředlý sníh, jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Dálnice či silnice prvních tříd jsou mokré po chemickém ošetření, i tam však silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, vyplývá z informací zveřejněných na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Meteorologové na dnešek pro Jihomoravský kraj předpovídají zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle sněhové přeháňky. Během dne pak od severozápadu zataženo se sněžením.

Olomoucký kraj

S rozbředlým sněhem, se sněhovými jazyky či s námrazou musejí dnes ráno počítat řidiči na téměř všech silnicích Olomouckého kraje. Zvýšená opatrnost je nutná především na Šumpersku a Jesenicku, ale i ve vyšších polohách ostatních částí kraje. Silničáři navíc upozorňují na silný vítr a sněžení. Silnice všech tříd jsou ale sjízdné, vyplývá z dat Ředitelství silnic a dálnic.

Na Šumpersku leží rozbředlý sníh i na silnicích prvních tříd, kvůli nárazovému větru se navíc na vedlejších cestách mohou tvořit sněhové jazyky. Na Jesenicku je opatrnost nutná především u Ostružné, kde se tvoří námraza. Řidiči by měli být pozorní i v dalších částech kraje.

Moravskoslezský kraj

Jen se zvýšenou opatrností je dnes sjízdná většina silnic v Moravskoslezském kraji. Silnice jsou buď mokré po chemickém ošetření, nebo je na nich vrstva rozbředlého či uježděného sněhu. Na dálnici D1 na mostě mezi Ostravou a Bohumínem je námraza. Na Bruntálsku se tvoří sněhové jazyky. Dohlednost je na některých místech snížena kvůli sněhovým přeháňkám.

Středočeský kraj

Na středočeských silnicích leží dnes ráno zbytky rozbředlého sněhu, řidiči tak musejí za volantem dávat velký pozor. Dálnice D10 by mohla v úseku mezi Brandýsem nad Labem u Prahy a Benátkami nad Jizerou na Mladoboleslavsku namrzat, ošetřují ji sypače, uvádějí krajští silničáři.

Policie hlásí ledovku na pomezí Rakovnicka a Berounska v obcích Svatá, Hudlice, Broumy, Roztoky a Zbečno. Problém je podle policie také u Vlašimi na Benešovsku. Potíže hlásí autobusová doprava na Mělnicku, kvůli nesjízdným silnicím některé autobusy neobsluhují zastávky v obcích Hostín, Velký Borek a Skuhrov, vyplývá z webu Pražské integrované dopravy (PID).

Pardubický kraj

Na mnoha silnicích v Pardubickém kraji leží sníh. Často je po solení rozbředlý, ve vyšších polohách a v místech, kde se používá inertní posyp, i uježděný. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.