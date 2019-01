Dálnici D1 znovu zastavil sníh. Sypače na Vysočině musela doprovodit policie

Provoz na dálnici D1 na Vysočině ve směru na Prahu byl ve čtvrtek po 16. hodině zastaven. Na 98. kilometru uvízly kamiony. Do kolony se musely za asistence policie dostat sypače. Úsek už se podařilo ošetřit, kolona se před 17. hodině rozjela, řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

Policie dopravu odkláněla na 112. kilometru. „Sypače, které byly v koloně, se na místo údržby podařilo dostat,“ řekla policejní mluvčí Čírtková. Vozy zimní údržby ošetřily úsek mezi 90. a 112. kilometrem. Na Vysočině od noci sněží, v kraji se do odpoledne stalo asi 30 dopravních nehod.

Před 14. hodinou Policie ČR varovala před sněhovou bouří. Snížená viditelnost panuje na dálnici D1 i po 16. hodině. Podle předpovědi má intenzita srážek odpoledne a k večeru sílit.

Peklo na D1 skončí: Na opravovaný úsek „vtrhne“ ŘSD, odstraní betonová svodidla

Problémy se sněhem hlásí i Středočeský kraj

Na dálnici D1 na 131. kilometru ve směru na Brno havarovalo dopoledne na asi stometrovém úseku šest aut. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové nejprve narazil kamion do středových svodidel a pak postupně havarovalo dalších pět vozidel. Na Vysočině se kvůli silnému větru a sněžení tvořily sněhové jazyky.

Zaváté silnice hlásili silničáři po celé republice. Ve Středočeském kraji po poledni uzavřela jednu ze silnic například nehoda osobního auta, které se střetlo s autobusem u Přehvozdí na Kolínsku. Při nehodě byl vážně zraněn řidič auta. Podle policejní mluvčí Martiny Fejfarové nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky a počasí a narazil do autobusu. V době nehody byla silnice pravděpodobně silně namrzlá. Silné sněžení a rozbředlý sníh byl hlášen i na D1 a kvůli sněžení byla snížená viditelnost na středočeských úsecích D5, D8, D10 nebo D11.

Krkonoše zasypal nový sníh. Pozor na laviny, varuje horská služba

Lavinové nebezpečí v Krkonoších

Vydatné sněžení, silný vítr a střídání teplot v posledních dnech zvýšilo v Krkonoších stupeň lavinového nebezpečí na třetí z pěti. Na hřebenech Krkonoš je okolo metru sněhu a za posledních 24 hodin ho napadlo 25 centimetrů. Silný nárazový vítr dnes zastavil také provoz lanovky na Ještěd v Liberci. V Jeseníkách platí od čtvrtka také třetí stupeň lavinového nebezpečí. Důvodem je to, že kvůli vydatnému sněžení a silnému větru se na závětrných svazích za posledních 24 hodin uložilo více než půl metru sněhu. Horská služba nedoporučuje ani hřebenovou turistiku.

Podle meteorologů se budou sněhové jazyky tvořit do čtvrteční půlnoci. Ve čtvrtek večer a v noci na pátek se na mokrých chodnících a silnicích může tvořit náledí či zmrazky. Půjde o Prahu a Středočeský, Ústecký a Liberecký kraj. Řidiči a chodci by proto měli být opatrní. V pátek a v sobotu bude opět sněžit, nejdéle a nejvíce by mělo sněžit na Šumavě, kde modely předpokládají až 54 centimetrů nového sněhu.