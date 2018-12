Seniory čeká u důchodů jackpot: Porostou nejvíc za 10 let, hlavně ty nejnižší

Čeští penzisté si od ledna výrazně polepší, starobní důchody v průměru poskočí o 900 korun. Jde o nejvyšší jednorázové navýšení důchodů za poslední roky, navíc se výrazně navyšuje takzvaná základní výměra. Tedy: důchod znatelně poroste hlavně lidem, kteří ho mají velmi nízký. Bonus navíc mohou čekat senioři starší 85 let, od státu jim každý měsíc „přistane“ tisícikoruna navíc.

Zvyšování důchodů, které letos odsouhlasila vláda, potěší všech seniory. Zásadní je, že se zvýší základní výměra, která je základem všech důchodů, a to z devíti na deset procent průměrné mzdy, reálně tedy o 570 korun. Bude to tak znamenat výrazný nárůst především pro nižší důchody, kde tato základní část tvoří větší část celé částky.

V minulosti něco takového bylo méně časté a z valorizace těžili mnohdy hlavně ti, kteří už měli vyšší důchody. Například loni se tato základní část zvýšila „jen“ o 150 korun. Díky současné valorizaci „pohyblivé“ si většina důchodců polepší ještě o několik stokorun více, v průměru pak o 900 korun.

Jde o největší jednorázový skok za posledních více než 10 let. Důchody v posledních letech rostly spíše mírně, například od roku 2011 do konce roku 2016 se zvýšily jen zhruba o necelou tisícikorunu. A nyní jen za poslední rok, tedy od ledna 2018 do ledna 2019, stoupnout o prakticky stejnou částku.

Až 2000 korun navíc pro nejstarší penzisty

Na zvláštní přídavek se mohou těšit lidé, kteří už dosáhli nebo teprve dosáhnout 85 let. Díky speciální valorizaci budou mít každá měsíc o 1000 korun navíc, a toto zvýšení u každého proběhne automaticky, takže o něj není potřeba žádat. Další tisícovku navíc dostávají lidé starší 100 let.

Zvýší se zároveň takzvané dílčí důchody, které byly přiznány na základě nařízení EU a mezinárodních smluv lidem pracujících v zahraničí, a to o 3,4 procenta procentní výměry. O stejný podíl se navýší také příplatek k důchodům pro ty, kterým byl přiznán na základě křivd způsobených komunistickým režimem. Díky valorizaci budou zvýšeny i předčasné starobní důchody, invalidní důchody a také vdovské nebo sirotčí důchody.

Přes mnohem rychlejší růst důchodu pobírá v Česku stále mnoho lidí velmi nízké důchody, které zdaleka nedosahují průměrné hodnotě. Podle posledních čísel důchodové ročenky má až 6400 lidí na své důchodové „pásce“ dokonce částku nižší než 3000 korun.

Jde zpravidla o lidi, kteří nemají dostatečný počet odpracovaných let, měli za svého života velmi nízké platy, případně odváděli na sociálním pojištění nízké částku. Více než 150 tisíc lidí má také méně než 9000 korun, mnohem častěji jde o ženy, které měly zpravidla nízké příjmy.

Jak se zvýší důchody od ledna:

z 6000 Kč na 6596 Kč

z 7000 Kč na 7631 Kč

z 8000 Kč na 8666 Kč

z 9000 Kč na 9701 Kč

z 10 000 Kč na 10 736 Kč

z 11 000 Kč na 11 777 Kč

z 12 000 Kč na 12 806 Kč

z 13 000 Kč na 13 841 Kč

