Nenávistný důchodce popravil svého souseda kulkou do hlavy: Trestu unikne!

Nepochopitelná tragédie se odehrála letos v září ve slovenské Seredi. Viliam (77) tu vytáhl zbraň na svého o dvacet let mladšího souseda Jána a chladnokrevné ho střelil do hlavy. Muži spolu měli údajně dlouhodobé spory. Trestu za vraždu se však Viliam k překvapení všech vyhne!

K tragédii došlo v polovině září. Jána (†57) s prostřelenou hlavou našla na zahradě pod jabloní jeho manželka. „Myslela jsem si, že spadl na železo, že se propíchl a že si roztrhal tvář, nebo co, a už byl mrtvý,“ popsala tehdy nebohá Marie. Sousedé popravené Jany Š. (†58) truchlí: Vždy uměla potěšit!

Podle Jánova syna soused na rodinu střílel už několikrát. Ačkoliv útoky hlásili na policii, muž v agresi pokračoval, až vyvrcholila v chladnokrevnou vraždu. „Jedná se o staršího pána, který má vůči nám neustále nějaké výhrady. Můj otec podniká, to mu taky vadilo, že je podnikatel,“ vysvětlil syn zastřeleného muže.

Ještě téhož dne policisté souseda zadrželi a zahájili proti němu trestní stíhání. Soudce ho následně poslal do vazby, kde měl zůstat až do prvního jednání. „Já jsem obviněný, ale nemůžete tvrdit, že jsem zastřelil souseda, když to není pravda,“ tvrdil Viliam, kterému v případě prokázání viny hrozilo vězení až na 20 let. Případ ale skončil velkým překvapením!

Podle znaleckého posudku byl totiž muž v době činu nepříčetný a trestu se tak vyhne! „Vyšetřování případu zvlášť závažného zločinu vraždy policie ukončila. Prokurátor na základě znaleckého posudku zastavil trestní stíhání pro nepříčetnost obviněného,“ informovala TV JOJ mluvčí bratislavské policie Mária Linkešová.