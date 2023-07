Tatínek (†65) se uškrtil v dětské posteli, Honzík a Kadisja zůstali bez domova

Potkala je noční můra, kterou by žádné dítě nemělo zažít. Sourozenci Kadisja (4) a Honzík (1,5) z Prahy se musí smířit s tím, že jejich tatínek spáchal sebevraždu. Starší dcerka tátu navíc sama našla…

Obě děti žijí od svého narození v Česku, jejich maminka Aminata (37) pochází z Afriky, tatínek Josephus (†65) byl Holanďan. Potkali se v Africe, kde se zamilovali a časem i vzali. Práce IT technika manžela Aminaty zavála až do Prahy, tady rodina spokojeně žila téměř pět let.

Letos v březnu se ale partnerský příběh po 15 letech změnil v tragédii. „S manželem jsme se poslední půlrok hádali. Jednoho dne odešel z domova, vypnul si telefon, přestal chodit do práce, nekomunikoval se zaměstnavatelem, a když se po třech týdnech vrátil, o práci přišel. Začal se hodně opíjet,“ vypráví Aminata.

Uškrcený v posteli dcery

Kromě práce její muž přišel i o rentu z Holandska a rodina se dostala do finančních problémů. Nezvládala nakonec ani platit nájem. A Aminatin manžel vše vyřešil krutým způsobem.

„Děti ho našly mrtvého ve svém pokojíčku. Ležel v Kadisijině posteli. Pokoušela se ho probudit, myslela si, že spí. Manžel se uškrtil stahovací páskou. Přestřihla jsem ji, zkoušela ho oživit. Zavolala jsem záchranku, ale už se ho nepodařilo vrátit. V dopise na rozloučenou nám napsal, že se nezvládne postarat o rodinu, že ho to mrzí,“ vzpomíná na těžce popsatelné chvíle Aminata, která se po manželově smrti ocitla v zoufalé situaci. „Po manželovi nám zůstaly dluhy, museli jsme se vystěhovat z bytu. Děti přišly o domov i milovanou školku,“ popisuje žena, která s malými dětmi byla dosud v domácnosti a teď skončila zcela bez peněz a téměř na ulici.

Bez pasu, povolení, dokladů

Aminata měla povolení k pobytu, to jí však vypršelo loni v srpnu, nové stále ještě nemá. Nemá ani pas, takže je bez dokladů, a tím pádem propadává sociálním sítem. „Potřebuje doklad, na který by v rámci sociálního systému mohla začít fungovat. Pobírat přídavky na děti a rodičovský příspěvek,“ doplňuje vyprávění sociální pracovnice Barbora Petružálková. Ta Aminatu doprovázela například na cizineckou policii a pomáhá jí komunikovat s ambasádou v Berlíně ohledně vydání pasu. Vše se ale táhne...

Situace mámy a jejich dětí je bolestná. Trojice prožila obrovské psychické trauma, které ale bohužel ještě nekončí. „Sebevraždu táty obou dětí stále řeší policie a Aminatu čeká soud o zaplacení dlužných nájmů, manžel měl půjčky, takže se na ni navalí i manželovi dluhy,“ vysvětluje Barbora Petružálková.

Potravinová pomoc i sbírka

Centrum sociálních služeb Praha poskytlo rodině humanitární ubytování, jednou týdně dostávají potravinovou pomoc, na pleny pro malého Honzíka ale už finance nezbývají.

Právě na děti přitom situace dopadá nejhůře. „Děti se pořád ptají, kdy už půjdou domů a kdy se táta vrátí. Nepochopily ještě, že se jejich život úplně změnil,“ dodává sociální pracovnice, která Aminatě pomohla založit sbírku na dobročinné platformě Donio. „Vybrané peníze nám pomohou přežít do doby, než sama budu moci pracovat a zaplatit dětem školku. Díky nim bychom měli možnost postavit se na vlastní nohy a začít od nuly,“ říká k tomu Aminata. „Až získá doklady, ráda by s dětmi odešla do Holandska, kde žije rodina z manželovy strany,“ uzavírá Petružálková.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.