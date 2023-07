Pět nejbrutálnějších vražd od začátku roku: Vystřílená rodina, pomsta bývalé přítelkyni a umlácená maminka!

15. dubna zavítal muž (†50) se svou přítelkyní za její rodinou do obce Olšovec na Přerovsku. Z návštěvy se ale stalo hotové peklo. Mezi dvojicí nejprve došlo k hádce a fyzickému napadení, Slovák pak ženu bodl šroubovákem do ruky a krku. On poté odešel do auta, zraněná vyběhla do patra a schovala se s ostatními členy v obývacím pokoji.

Muž si mezitím ze svého auta vzal samopal vzor. 58, vyšel k pokoji a začal střílet. „Vyšel do prvního patra, kde se čtveřice zavřela do pokoje. Snažili se držet dveře, aby se tam nedostal. Útočník bez váhání přes dveře zahájil palbu, vtrhl do pokoje a pokračoval v ní několik dalších minut,“ popsal dva dny po útoku vedoucí odboru kriminality Jan Lisický. Přítelkyni se podařilo utéct do nedaleké restaurace, lesem utíkala jen v ponožkách.

Policisté v domě objevili mrtvou 77letou matku přeživší ženy, jejího stejně starého přítele a patnáctiletého chlapce. Cizinec podle všeho útočil kvůli nezvládnuté žárlivosti, ke které ani neměl důvod!

Vrah se poté odebral do lesů, kde se svou přítelkyni snažil doběhnout a najít. Tou dobou ale na místo přijížděla první hlídka policie, které se lekl a schoval se v nedaleké strouze, kde následně spáchal sebevraždu. Policie zpočátku nevěděla, co se na místě stalo, myslela si proto, že někde po okolí běhá aktivní střelec.

„Hlídka na místě byla do osmi minut. Vnikla do domu, ve kterém se svítilo, snažili se poskytnout první pomoc, to bylo ale neúčinné. Byl aktivován plán aktivního útočníka, na místo byla povolána zásahová jednotka, speciální pořádková jednotka, psovodi a vrtulník s termovizí,“ popsal náměstek ředitele pro kriminální službu a vyšetřování Radovan Vojta. 50letého šílence vypátrala posádka policejního vrtulníku několik set metrů od domu.