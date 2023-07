Šok v oblíbené turistické destinaci Čechů: Chorvatským Dubrovníkem otřáslo slabé zemětřesení

Slabé zemětřesení zasáhlo město Dubrovník a jeho okolí v 5:54. Podle chorvatské seismologické služby bylo jeho epicentrum v Bosně a Hercegovině, deset kilometrů od Dubrovníku.

„Byli jsme v posteli a ta se celá chvěla, chvěla se i střecha,“ popsal jeden z obyvatel přístavního města pro web Dnevnik. „Dobře se to třáslo, všechny nás to probudilo,“ doplnil další.

Jiní lidé popsali, že leknutím vyskočili z postele nebo to, že jim popadaly věci. „Uf! Bylo to krátké, ale silné. Probudilo nás to, že někde v bytě něco spadlo.“

To, zda zemětřesení způsobilo nějaké škody, zatím není jasné.

