Fabiánka (†8) ubodala a zapálila? Žena může trestu uniknout

Policie se po vraždě Fabiana (†8) z Güstrowa zaměřila na rodinu.
Policie se po vraždě Fabiana (†8) z Güstrowa zaměřila na rodinu.
Místo nálezu těla Fabiana (†8), našla ho bývalá přítelkyně jeho táty.
Policie se po vraždě Fabiana (†8) z Güstrowa zaměřila na rodinu.
Fabian (†8) zemřel násilnou smrtí.
Autor: Kamil Morávek - 
16. října 2026
11:15

Celým Německem otřásla brutální vražda teprve osmiletého Fabiana. Toho vrah ubodal a jeho tělo zapálil. Hlavní podezřelou je partnerka chlapcova otce. Všechny důkazy jsou však nepřímé a není proto jisté, jestli se ji podaří usvědčit.

Fabian zmizel v pátek 10. října roku 2025 po cestě domů v německém městě Güstrow. Celé čtyři dny po něm s nadějí pátraly stovky lidí z řad policie i dobrovolníků. 14. října však bohužel veškerá naděje pohasla. Bylo objeveno jeho tělo. Ohledání následně ukázalo, že chlapečka někdo ubodal a tělo následně zapálil.

Hlavní podezření padlo na Ginu H., partnerku chlapcova otce. Důkazy proti ní jsou však jen nepřímé. Hlavním z nich jsou otisky bot nalezené na místě činu. Ty odpovídají podrážkám tenisek, které obžalovaná vlastní. Kromě toho proti ní mluví například i nález lahve tekutého podpalovače. 

Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Brno - Krimi Upálení a utržená hlava! Děsivé detaily o bizarní smrti Radka G. (†43): Synovi napsal, co udělal mámě!

Soudce zarazil i celkový přístup obžalované. „Gina H. u soudu předvedla mimořádně neempatické chování,“ popsala žalobkyně podle deníku Bild. Podle expertů žena vykazuje jasné známky psychopatie. 

U soudu byla i chlapcova matka, během líčení jedné z vyšetřovatelek však musela ze síně odejít. „Sotva jsme ho dokázali identifikovat. Jeho obličej byl částečně ohořelý a jen podle fotografie bychom ho asi nepoznali,“ popsala hrůzný nález těla.

Video se připravuje ...
Vražedkyně studenta Petra (†16) opustila zabezpečovací detenci

Policie se po vraždě Fabiana (†8) z Güstrowa zaměřila na rodinu.
Policie se po vraždě Fabiana (†8) z Güstrowa zaměřila na rodinu.
Místo nálezu těla Fabiana (†8), našla ho bývalá přítelkyně jeho táty.
Policie se po vraždě Fabiana (†8) z Güstrowa zaměřila na rodinu.
Fabian (†8) zemřel násilnou smrtí.

Témata:
smrtsmrt dítěteFabianNěmeckovraždavrah
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Macecha Vašuta o Dominice Gottové: Vyluxovala Zacpalové konto!
Macecha Vašuta o Dominice Gottové: Vyluxovala Zacpalové konto!
Aha!
Trápí vás podzimní únava a stres? Tyto bylinky vrátí ženám energii i hormonální rovnováhu
Trápí vás podzimní únava a stres? Tyto bylinky vrátí ženám energii i hormonální rovnováhu
Dáma
Mami, bolí mě v krku! Angína: Jak poznáte streptokoka a zda pomůžou vždy antibiotika.
Mami, bolí mě v krku! Angína: Jak poznáte streptokoka a zda pomůžou vždy antibiotika.
Maminka
Botičky z dětství, které dobyly módu: Jak nosit Mary Jane ve velkém stylu
Botičky z dětství, které dobyly módu: Jak nosit Mary Jane ve velkém stylu
Ženy
Kdy si dát poslední kávu? Vědci upozorňují na hodinu, která může rozhodnout o spánku
Kdy si dát poslední kávu? Vědci upozorňují na hodinu, která může rozhodnout o spánku
Moje zdraví
Klienty České spořitelny čeká víkendová odstávka. George omezí řadu funkcí
Klienty České spořitelny čeká víkendová odstávka. George omezí řadu funkcí
e15
Humburger nezvládl váhu, naštvaný Kincl hrozí zrušením zápasu. Novotný: Má na to právo
Humburger nezvládl váhu, naštvaný Kincl hrozí zrušením zápasu. Novotný: Má na to právo
iSport
Smlouva s ďáblem nepomohla: Trump „výhodným“ obchodem s Putinem potopil sám sebe
Smlouva s ďáblem nepomohla: Trump „výhodným“ obchodem s Putinem potopil sám sebe
Reflex
Prašivá: Legendární chata, na niž přispěl sám Masaryk a kterou zvelebily Stezky z lásky
Prašivá: Legendární chata, na niž přispěl sám Masaryk a kterou zvelebily Stezky z lásky
Lidé a země