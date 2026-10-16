Fabiánka (†8) ubodala a zapálila? Žena může trestu uniknout
Celým Německem otřásla brutální vražda teprve osmiletého Fabiana. Toho vrah ubodal a jeho tělo zapálil. Hlavní podezřelou je partnerka chlapcova otce. Všechny důkazy jsou však nepřímé a není proto jisté, jestli se ji podaří usvědčit.
Fabian zmizel v pátek 10. října roku 2025 po cestě domů v německém městě Güstrow. Celé čtyři dny po něm s nadějí pátraly stovky lidí z řad policie i dobrovolníků. 14. října však bohužel veškerá naděje pohasla. Bylo objeveno jeho tělo. Ohledání následně ukázalo, že chlapečka někdo ubodal a tělo následně zapálil.
Hlavní podezření padlo na Ginu H., partnerku chlapcova otce. Důkazy proti ní jsou však jen nepřímé. Hlavním z nich jsou otisky bot nalezené na místě činu. Ty odpovídají podrážkám tenisek, které obžalovaná vlastní. Kromě toho proti ní mluví například i nález lahve tekutého podpalovače.
Soudce zarazil i celkový přístup obžalované. „Gina H. u soudu předvedla mimořádně neempatické chování,“ popsala žalobkyně podle deníku Bild. Podle expertů žena vykazuje jasné známky psychopatie.
U soudu byla i chlapcova matka, během líčení jedné z vyšetřovatelek však musela ze síně odejít. „Sotva jsme ho dokázali identifikovat. Jeho obličej byl částečně ohořelý a jen podle fotografie bychom ho asi nepoznali,“ popsala hrůzný nález těla.
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