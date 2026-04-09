Záhadné zmizení trojnásobného vraha: U tety ho prozradil pes Bobek?

Údajný trojnásobný vrah Jack Jaworek
Policie pátrající po těle Jacka Jaworky
Policie hledá chladnokrevného zabijáka z Polska: Vystřílel rodinu, je velice nebezpečný.
Autor: Nicole Kučerová 
9. dubna 2026
12:12

Polští kriminalisté už pět let vyšetřují případ trojnásobné vraždy. V roce 2021 měl chladnokrevný vrah zastřelit svého bratra, ženu i syna a následně zmizet. V roce 2024 spáchal sebevraždu. Policie vyšetřuje, kde se celé roky skrýval. Stopy vedou k Tereze, jejíž pes se roky choval velmi zvláštně.

Vyšetřování začalo v listopadu roku 2021, kdy Jacek Piotr Jaworek zastřelil v obci Borowiec svého bratra, ženu i syna (†17), po chladnokrevném vraždění zmizel, jako by se po něm slehla zem. O tři roky později, v červenci 2024, našli policisté jeho tělo. Spáchal sebevraždu.

Ostatky ležely nedaleko bydliště Terezy D., kterou soud obvinil ze skrývání vraha! Vyšetřovatelé vyslýchali celou rodinu, včetně neteře podezřelé. Ta vypověděla, že se pes Bobek choval u tety v poslední době velmi podivně. Značkoval si rohy a byl velmi nervózní. Uklidnit se měl až po sebevraždě Jaworky, informoval server Fakt.

„Teta řekla, že Bobek je starý, a proto čůrá. Tvrdila, že s ním byla na veterině, ale ve stáří už s tím nejde nic dělat,“ popsala neteř. Dodala, že jeho močení mohlo souviset s tím, že tam žil vrah.

Detail je velmi důležitou součástí soudního řízení. Tereza D. totiž čelí obvinění z maření vyšetřování a ukrývání vraha. Kriminalisté v jejím domě našli skrytou místnost, jejíž vstup byl schovaný za nábytkem, koberci a závěsy. V rohu místnosti byla pohovka, stolek a elektrický radiátor. Vyšetřování nadále probíhá.

nika f ( 9. dubna 2026 12:49 )

Spíš tomu pejskovi ubližoval, proto byl vystresovanej. 🙁

