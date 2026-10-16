Barbora opustila zabezpečovací detenci: Bude vraždit znovu? Vyjádření znalkyně

Barbora zabila Petra, který bránil spolužačku.
Barbora zabila Petra, který bránil spolužačku.
Petr Vejvoda, oběť ze Žďáru.
Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.
Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.
Autor: Andrea Vídeňská, Bára Holá - 
16. října 2026
05:00

Barbora O., která v roce 2014 zavraždila studenta Petra Vejvodu ve Žďáru nad Sázavou, po 11 letech opustila zabezpečovací detenci. Soudní znalkyně, která doporučila její propuštění, se pro Blesk vyjádřila k dalšímu osudu ženy. Je pravděpodobné, že by podobný čin zopakovala?

Případ Barbory O., která v roce 2014 zavraždila studenta Petra Vejvodu (†16) ve Žďáru nad Sázavou, znovu víří emoce. Žena po jedenácti letech opustila zabezpečovací detenci a má pokračovat v psychiatrické léčbě v nemocnici. Soudní znalkyně, která její propuštění doporučila, se nyní pro Blesk vyjádřila.

Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.
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Doživotní léčení?

Znalkyně ve svém vyjádření připomněla, že pokud člověk spáchá čin v důsledku duševní nemoci, nelze k němu přistupovat stejně jako k trestně odpovědnému pachateli. Namísto trestu musí následovat léčba. Ta má v případě Barbory O. pokračovat i po odchodu z detence. „Léčba její duševní nemoci není a velmi pravděpodobně ani doživotně nebude zrušena,“ upozornila odbornice. Barbora O. má být nadále pod dohledem týmu, který se specializuje na ochranné psychiatrické léčení.

Znalkyně navíc uvedla, že není pravděpodobné, že by žena svůj čin opakovala. „To však nezmenšuje mou hlubokou soustrast, lítost a sounáležitost s rodiči chlapce,“ dodala. 

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Co se stalo?

Tragédie se odehrála 14. října 2014. Barbora O. tehdy vpadla do střední školy ve Žďáře nad Sázavou a rozpoutala krveprolití. Petr Vejvoda se zastal spolužačky, kterou útočnice ohrožovala. Za svou odvahu zaplatil životem. Barbora O. ho ubodala.

Podle tehdejších znaleckých závěrů jednala v době útoku v důsledku vážné duševní nemoci a nebyla trestně odpovědná. Trestní stíhání proto bylo zastaveno a soud jí nařídil ochranné opatření. Následně skončila v zabezpečovací detenci.

Barbora zabila Petra, který bránil spolužačku.
Barbora zabila Petra, který bránil spolužačku.
Petr Vejvoda, oběť ze Žďáru.
Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.
Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.

Témata:
vraždapsychiatrická léčebnastřední školasoudní znalecvražda dítěteOpavaduševní nemoczabezpečovací detenceŽďár nad SázavouléčbaPetr Vejvoda
Andrea Vídeňská
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