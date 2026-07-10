Sériové vrahy známe především ze zámoří a hororových filmů. V Evropě se přesto v průběhu staletí také objevovaly případy násobných vražd, ze kterých se ježí chlupy. Bezcitní násilníci často trpí psychickým onemocněním a jejich činy jsou promyšlené a chladnokrevné. V tomto článku vám představíme 10 vybraných sériových vrahů s různorodou motivací, jejichž kombinace geniality a psychických potíží nakonec vyústila v neodpustitelné zlo.
Nejhorší sérioví vrazi Evropy: Kanibalismus, znásilňování a krvavá koupel
1.Polední vrah Klaus Gossmann
Sériový vrah Klaus Grossmann z Německa zabil dohromady sedm lidí. Na základě opakujícího se načasování se mu přezdívalo „Polední vrah“. Své oběti vždy zastřelil v pravé poledne, když bil kostelní zvon. Díky bimbání nebyla rána z výstřelu slyšet, a jemu se tak roky úspěšně dařilo kruté činy tajit.
Narodil se v roce 1940 a vraždil mezi lety 1960 a 1965. Do cesty se mu připletlo pět mužů a dvě ženy, které nelítostně usmrtil. K hrůznému jednání ho motivovaly především krádeže a osobní obohacení. Policie na základě popisu svědků a přeživších podstoupila rozsáhlé pátrání a prošetřila přes 50 tisíc mužů! Přesto vrah řádil dlouhých pět let, než ho dohnala spravedlnost. Za mřížemi seděl neskutečných 50 let, dokud nebyl v roce 2015 propuštěn, podle knihy Europäische serienmörder im überblick. O jeho životě na svobodě nejsou žádné další informace.
2.Zdravotní bratr Roger Andermatt
Na první pohled ničím neobvyklý zdravotník a altruista Roger Andermatt, později přezdívaný „Strážce smrti“, jako lékařský asistent ve Švýcarsku konal přesný opak. Dohromady měl za svou „pracovní kariéru“ zavraždit 22 pacientů a dalších pět zranit! V roce 2001 policie zatkla 32letého muže za původní podezření z devíti usmrcení. Po přezkoumání vyšel na povrch téměř trojnásobek.
Zdravotník se měl sám přiznat a vysvětlit, že při výkonu práce často pociťoval přetížení, vyčerpání a únavu. Usmrcení vnímal jako úlevu a osvobození. Pacientům často předkládal drogy za účelem vraždy, a několikrát je dokonce udusil, sdílel server Guardian. Nejvyšší soud ve švýcarském Lucernu ho odsoudil k doživotnímu pobytu za mřížemi.
3.Lidožravec Joachim Kroll
Německý sériový vrah a násilník Joachim Kroll zabil v letech 1955 a 1976 nejméně osm lidí, některé zdroje uvádějí až 14 případů. Po vraždě své oběti odporným způsobem zpracoval a následně je konzumoval! Jednou ze zavražděných byla i čtyřletá holčička, kterou rozporcoval, jednotlivé části uvařil, a nakonec ji snědl, informoval německý server Focus.
Od puberty ho vzrušovalo násilí a farmářská zvířata. Čím byl starší, tím náročnější pro něj bylo sexuální fantazie skrývat. Začal se pokoušet o navázání vztahů s ženami, které ho konstantně odmítaly. Nakonec docílil svého za použití násilí, přičemž své oběti nejčastěji vlastnoručně škrtil. V roce 1983 byl za své činy odsouzen k doživotnímu pobytu ve vězení a v roce 1991 umřel v cele na infarkt. Dodnes se o něm mluví jako o nejhorším poválečném německém vrahovi.
4.Terminátor Anatolij Onoprienko
Ukrajinský sériový vrah, žhář a zloděj, Anatolij Onoprienko, se po sedmi letech řádění přiznal k zabití 52 lidí! V dětství mu umřela matka a otec se ho zřekl, takže vyrůstal v sirotčinci. Později přiznal, že byl osud nechtěného dítěte silnou motivací k vraždám.
Podle serveru Criminal Minds začal vraždit v roce 1989, kdy zastřelil pár jedoucí po opuštěné silnici nedaleko hlubokého lesa. Po vraždě je oba mrtvé okradl a auto zapálil. Následovalo několik let obdobného přepadání, okrádání, vraždění a zahlazování stop. V dubnu 1996 ho policie zatkla a soud ho poslal na doživotí za mříže, kde umřel v roce 2013, v 54 letech.
5.Mučitelka mladých pann Elizabeth Báthoryová
Maďarská hraběnka na přelomu 16. a 17. století údajně mučila a vraždila dokonce stovky mladých žen. V roce 1610 byla šlechtična obviněná ze zabití přes šesti set obětí! Od dětství byla, podle webu Biography, považovaná za velmi vzdělanou a krásnou dívku. V dospělosti porodila pět dětí, z čehož se tři dožily dospělosti.
K údajným útokům na mladé ženy z řad služebných i urozených mělo dojít po smrti jejího manžela v roce 1604. Hraběnka měla na oběti používat nelidské praktiky jako týrání za pomoci hmyzu nebo vystavování extrémní zimě. Mučení zahrnovalo řezání, kousání a bičování. Údajně se měla koupat v krvi panenských obětí ve snaze o navrácení ztraceného mládí. Šlechtična byla za své činy odsouzena k doživotnímu domácímu vězení a v roce 1614 umřela. Některé zdroje uvádějí, že údajné chladnokrevné jednání mohlo být pouze výsledkem šířených pomluv s politickým motivem.
6.Modrovous Henri-Désiré Landru
Francouzský podvodník vraždící za první světové války pod různými jmény zabil přes 10 žen. Vyznačoval se dlouhým plnovousem a přezdívalo se mu „Modrovous“. Dnes ho známe jako prvního francouzského sériového vraha. Narodil se v Paříži a své oběti hledal přes inzeráty. Hrál si na osamělého vdovce. Střídal jména a pod skoro 90 pseudonymy se setkal s více než 300 ženami!
Později ve francouzském městě Gambais začalo být podezřelé, že do svého domu vodí ženy, které už nikdy nevyjdou ven. Zároveň jeho celoroční topení v kamnech vyvolávalo nespočet otázek, sdílel francouzský server Justice. Policie si dala jedna a jedna dohromady a v roce 1921 zahájila soudní proces. U Modrovouse našla mnoho důkazních materiálů souvisejících se záhadným zmizením 11 žen. Za své činy byl vrah odsouzen k trestu smrti.
7.Matka Rasputinová Mariam Soulakiotisová
Jeptiška využívající svůj náboženský vliv vraždila v Řecku na počátku 20. století. Údajně usmrtila stovky oddaných následovníků. Vysloužila si přezdívku „Matka Rasputinová“. Za pomoci otce Mattewa založila novou sektu a po jeho smrti získala obrovskou odpovědnost, informoval web Historic Mysteries.
Nováčky, kromě běžného půstu a období mlčení, v klášteře nutila ke spánkové deprivaci, velkému hladovění a tělesným trestům. Následovníky mučila a vydírala. Zaměřovala se na bohaté rodiny za účelem co nejvyšší finanční podpory kláštera. Spoustu obětí nastoupilo do izolovaného režimu za příslibem neomezené zdravotní péče, které se jim ve výsledku vůbec nedostávalo. Její krutost nakonec vyplula na povrch a v roce 1950 byl zahájen soudní proces. V klášteře se našly desítky podvyživených dětí a nahých žen ve sklepě. Na pozemku bylo přes 170 těl. Krutá jeptiška u sebe schovávala obrovské jmění v hotovosti.
8.Yorkshirský Rozparovač Peter Sutcliffe
Britský sériový vrah zabil a zmrzačil nejméně 13 žen. Narodil se v roce 1946, jako malý byl šikanovaný a prožíval silné zklamání ze strany otce. Už v devatenácti letech vykrádal hroby, když si přivydělával jako hrobník. Později se oženil, přesto měl slabost pro sexuální pracovnice, na kterých si vybíjel vztek a chladnokrevně je vraždil.
Podle deníku The Guardian po něm policie velmi dlouho pátrala, a dokonce ho opakovaně vyslýchala, než se podařilo násobného vraha zatknout. Byl obviněn z 13 vražd, několika pokusů o vraždu a obviněn k minimálně 30 letům ve vězení. Následně byl diagnostikovaný se schizofrenií a převezen do nemocnice. Zemřel v roce 2020.
9.Znásilňovač Erich Hauert
Švýcarský sériový vrah, Erich Hauert, roky znásilňoval nevinné oběti a tři z nich dokonce zavraždil. Zabíjení začalo na počátku 80. let u Curyšského jezera. Po bezcitném jednání byl odsouzen k odnětí svobody a v roce 1993 pokračoval ve vraždění na vězeňské dovolené!
Za svůj život se prokazatelně dopustil 11 znásilnění, přičemž cílil na zranitelné ženy. Přes několik soudních řízení a trestů stále v násilí pokračoval. Nakonec šel za své činy do vězení, kde chodil na psychiatrická vyšetření. Podle serveru Grokipedia si vyžádal vězeňskou dovolenou za svou poslušnost. Povolení hned využil, aby se dopustil poslední vraždy teprve dvacetileté ženy, kterou před smrtí znásilnil. Jeho chování vyvolalo hodně otázek ohledně vězeňských ústupků.
10.Homosexuální pedofil Jurgen Bartsch
Německý sériový vrah, Jurgen Bartsch, mezi lety 1962 a 1966 prokazatelně zabil čtyři malé chlapce, odhaduje se ale, že jich mohlo být více. Páchal na nich fyzické násilí, bil je, škrtil a znásilnil. Po vraždě je rozřezal na kusy. Užíval si neomezenou kontrolu a sexuální dominanci. Údajně byl jako malý sám sexuálně zneužívaný svým učitelem, uvedl web Benecke. Často měl mít viditelné modřiny a jizvy po těle. Jeho adoptivní rodiče se k němu také měli chovat nedůstojně. Matka ho bila a držela ho šest let zavřeného ve sklepě.
Po odsouzení za hrozné činy se Jurgen nakonec oženil! Vzal si ženu, která mu do vězení posílala dopisy. V rámci odnětí svobody mu měla být poskytnuta psychologická odborná pomoc, ke které nakonec nedošlo.
11.Galerie
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