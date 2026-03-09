„Syntetické drogy vyráběla skupina v hned několika skladech ve třech ostravských městských obvodech. Vyrobeny tu byly stovky kilo drogy, přes půl tuny,“ řekl žalobce Michal Togner. Nejmíň 319 zájemcům prodali za rok a půl fet za 3,4 milionu. Ostravský klefedron šel do Švýcarska, Španělska, Německa, Belgie a dalších zemí.
Partičku nabízející narkotika na darknetu (ilegální část internetu) přistihla při výrobě Národní protidrogová centrála. Zpovídá se i z ekologické škody, zaviněné vlitím chemikálií do vodovodního řadu a přírody.
Tři se přiznali, pět odmítalo
Tři z osmi obžalovaných uzavřeli se žalobcem včera u soudu dohodu o vině a trestu. Zajistila si tak nižší tresty. Zbylých pět čeká trestní řízení, u nějž mohou vyfasovat 15 let. „Nemám zájem na žádné dohodě,“ shodně prohlásili před soudcem.
Ostravský krajský žalobce Michal Togner o soudu s výrobci drogy klefedron. Karel Janeček
Co vlastně vyráběli?
Droga klefedron má podobu zažloutlého jemného krystalického prášku, po jeho užití v těle pracuje s dopaminy, to člověka nabudí - je zrychlený, má pocit, že lépe přemýšlí a baví se. Při předávkování hrozí smrt.