Radek G. napadl v noci ze středy na čtvrtek svou bývalou manželku, která ho opustila kvůli jeho opilství a agresivitě, a usadila se v Uherském Ostrohu. Tam si na ni podle všeho Radek G. ve čtvrtek počkal v blízkosti parčíku na ulici Svobodova.
Na ženu se vrhl, jeho útok byl velmi brutální. Podle informací Blesk.cz ji měl prorazit lebku, způsobit krvácení do mozku a ještě jí vážně pobodat. Záchranáři nebožačku vezli do nemocnice v kritickém, život ohrožujícím stavu.
O mámě napsal synovi
Hrůza ale pokračovala. S tím, co udělal se „pochlubil" synovi! V textové zprávě mu napsal, co mámě provedl a kde její tělo najde! Případem se začali zabývat kriminalisté, kteří po Radku G. okamžitě vyhlásili pátrání. Varovali, že může být nebezpečný.
Ten mezitím ve fabii odjel do zhruba 30 kilometrů vzdáleného slovenského Brestovce. Tam v lese spáchal sebevraždu, kterou lze považovat za jednu z nejbizarnějších v dějinách kriminalistiky!
Bizarní sebevražda
Podle informací Blesk.cz kolem stromu uvázal smyčku a druhou si následně přiškrtil pod krkem. Polil se zatím neznámou hořlavinou, zapálil se, nasedl do auta a prudce se rozjel! Když se lano napnulo, utrhlo mu hlavu!
Hasiči, kteří přijeli hasit do lesa požár, tak nejdříve v autě našli bezhlavé tělo... Hlava se nacházela o několik metrů dál...
„Muž, který byl včera nalezen slovenskými kolegy, byl ztotožněn jako muž podezřelý z násilného trestného činu na Uherskohradišťsku,“ uvedli policisté na síti X.